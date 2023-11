Dynamo-Noten gegen Freiburg II.: Nur Niklas Hauptmann und Luca Herrmann gut

Jakob Lewald (24, l.) und Lars Bünning (25, beide in der Luft) spielten hier mehr gegeneinander als miteinander. © Lutz Hentschel

Das 2:0 (1:0) gegen den SC Freiburg II. war sicherlich nicht Dynamos bestes Spiel, weil es auch der Gegner richtig gut gemacht hat – die TAG24-Noten:

Stefan Drljaca: Einige fragwürdige Ausflüge, die zum Glück folgenlos blieben. Seine Stärke bleibt das Spiel auf der Linie, wie die Szene kurz vor der Halbzeitpause zeigte. Starke Parade gegen Rüdlin (45.+1). TAG24-Note: 3

Claudio Kammerknecht: Konnte sich gegen seinen Ex-Club nicht so in den Vordergrund spielen. Viel ging in der ersten Halbzeit über seine Seite. Das lag aber nicht immer an ihm. Note: 3

Jakob Lewald: Bockstark in der 5. Minute gegen Al Ghaddioui gerettet, in der 24. Abstimmungsprobleme mit Keeper Drljaca. Im zweiten Durchgang sicherer. Note: 3

Lars Bünning: Hat sich in der Innenverteidigung festgespielt. Früh verwarnt (22.), trotzdem aber ohne Leistungsabfall. Scheut sich auch nicht vor dem einfachen Befreiungsschlag. Note: 3