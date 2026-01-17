Dynamo-Noten gegen Fürth: Ein Neuer brilliert mit der Bestnote!

Vier Neuzugänge in der Startelf, aber einer ragte bei Dynamo Dresdens 2:0-Erfolg gegen Fürth heraus.

Von Jens Maßlich

Dresden - Wird jetzt alles gut? Bei Dynamo Dresdens immens wichtigen 2:0 (1:0)-Erfolg gegen Greuther Fürth zum Rückrundenstart wurden jedenfalls schon einige Neujahrsvorsätze umgesetzt: Zu null gespielt, ein Standardtor und einen direkten Kellerrivalen geschlagen. So kann es weitergehen, auch wenn natürlich noch lange nicht alles super war. Die TAG24-Noten:

Alexander Rossipal (l.) ist Dynamos Standard-Monster. © Lutz Hentschel Tim Schreiber: Solange sich Elias Bethke noch ran arbeitet, definitiv die Nummer eins. Ließ sich nichts zuschulden kommen, wurde aber auch fast nie geprüft. Fürths drei gefährliche Versuche (7./30./86.) gingen (knapp) vorbei, drüber oder an den Pfosten. Aber auch im Spielaufbau ist er sauber geblieben. TAG24-Note: 2 Jonas Sterner: 32,94 km/h, keiner auf dem Feld lief schneller. Der Aufstiegsheld war einer von vier Winterneuzugängen in der Startelf, hatte keine Anpassungsschwierigkeiten und schlug viele Flanken. Note: 3 Dynamo Dresden "Größte Herausforderung der letzten 15 Jahre": Dynamo-Stadion in einer Woche umgebaut! Julian Pauli: War in der Anfangsphase mal zu weit aufgerückt, musste hinterher sprinten - definitiv nicht seine Stärke. Danach deutlich abgeklärter, und mit starker Zweikampfführung. Wie vor dem 2:0 (49.) inklusive Pass auf Lemmer. Note: 2 Thomas Keller: Nach den 90 Minuten Dynamos gefährlichster Angreifer. Drei Abschlussaktionen, allesamt nach Standards, die zweite war der Kopfballtreffer zum 1:0 (35.). Gewann viele Zweikämpfe und gab Pauli Sicherheit. Note: 1

Nicht jeder Neuzugang von Dynamo Dresden konnte überzeugen

Neuzugang Jason Ceka (r.) konnte sich noch nicht so in Szene setzen. © Lutz Hentschel Alexander Rossipal: Seine Standardsituationen sind einfach eine Waffe. Die Ecke vor dem 1:0 war bereits die dritte Torvorbereitung (6. Scorerpunkt). Wäre er defensiv genauso brutal stark, er würde wohl 1. Liga spielen. Note: 2 Robert Wagner: Ruhepol im Dresdner Mittelfeld. Unaufgeregt, ohne große Anpassungsschwierigkeiten, aber auch nicht fehlerlos. Trotzdem hat die Freiburg-Leihe gezeigt, dass er ein Upgrade für diese Rückrunde ist. Hat mit 12,5 km die meisten Kilometer abgespult, vor dem Pfostentreffer von Sillah (86.) hat er aber geschlafen. Note: 3 Kofi Amoako: Gegen den Ball mit guten Eroberungen, mit dem Ball aber auch immer wieder zu unsauber oder hippelig. Beim Abschluss (78.), der zu zentral auf Keeper Schlieck ging, fehlte scheinbar schon die Kraft, um den Gegenstoß besser auszuspielen. Note: 3 Dynamo Dresden Jede Menge offene Fragen bei Dynamo, aber der Auftakt liefert die Antworten Niklas Hauptmann (bis 75.): Zur Pause der Mann mit den meisten Kilometern (6) und gewonnenen Zweikämpfen (9, am Ende top mit 15). Wenn er Vermeij (34.) nicht in den Rücken passt, steht es wohl schon eher 1:0. Note: 3 Jason Ceka (bis 75.): Kann Spiele entscheiden, das gegen Fürth war aber nicht so eins. Fiel nicht oft auf und hatte kurz vor der Pause Glück, dass Green (44.) mit offener Sohle in den Zweikampf ging. Sonst gibt’s Elfmeter gegen Dynamos neuen Flügelflitzer. Note: 4

Offensiv wäre bei Dynamo Dresden noch mehr drin gewesen