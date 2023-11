Dynamo-Noten gegen Köln: Dreimal eine glatte Eins!

Köln - Zur Belohnung geht es in die Kölner Nacht, um in den Karneval reinzufeiern. Dynamo bleibt im Rheinland. Robin Meißner (24) hat was vorbereitet, die Mannschaft wird ihm folgen. Verdient hat sie es nach dem so großartigen 5:1-Sieg bei Viktoria Köln - die TAG24-Noten.