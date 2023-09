Dynamo-Noten gegen Lübeck: Der Matchwinner stand im Tor!

In den ersten 60 Minuten ließ Dresden wenig zu. Dann schlug die Stunde von Keeper Stefan Drljaca, der alles hielt, was auf seinen Kasten kam. © Dennis Hetzschold

Stefan Drljaca: Hatte 64 Minuten nichts zu tun und zeigte dann Paraden wie am Fließband. Gerade den Kopfball von Pascal Breuer (86.) halten in den ersten drei deutschen Profiligen nicht viele - TAG24-Note: 1.

Claudio Kammerknecht: Aufmerksam auf seiner Seite. Fand Zeit, sich immer wieder vorn mit einzuschalten. Mit guten Flanken. Konnte in den wackligen SGD-Minuten am Ende wichtige Kopfballduelle gewinnen - Note: 2.

Jakob Lewald: Er war eine Stunde nicht sonderlich beschäftigt im Abwehrzentrum, hatte dann aber seine liebe Mühe. Konnte nicht alles schließen, er ließ zu viel zu - Note: 3

Tobias Kraulich: Spielte ähnlich unaufgeregt wie gegen Ingolstadt, absolut fehlerlos. Muss noch mehr den Mund aufmachen und dirigieren, die Löcher am Ende waren zu groß - Note: 3.

Jonathan Meier: Der Agilste in der ersten Hälfte. Da er hinten nix zu tun hatte, kurbelte er die Partie an, hatte viele Ballkontakte, schlug einige gute Flanken. Auch in der zweiten Hälfte absolut stabil. So gefällt er - Note: 2.