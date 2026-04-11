Dynamo-Noten gegen Nürnberg: Ganzes Team überzeugt! Viermal die Eins für SGD-Befreiungsschlag
Nürnberg - Wer hätte denn das gedacht? Ohne vier wichtige Stammspieler gewann Dynamo Dresden nach einer überragenden zweiten Hälfte mit 2:0 (0:0) beim 1. FC Nürnberg. Vor 45.000 Zuschauern überzeugte das komplette Team mit einer Willensleistung und holte einen so eminent wichtigen Dreier im Abstiegskampf. Und: Dresden kann auch zweite Halbzeiten. Die TAG24-Noten.
Tim Schreiber: Überragend! Hochkonzentriert, sicher in allen Aktionen, perfekt im Stellungsspiel und mit zwei Glanz-Reflexen. Der Rückhalt einer ganzen Mannschaft - Note: 1
Jonas Sterner: Mit sehr viel Offensivdrang, stieß immer wieder vorn mit rein. Machte aber auch nach hinten seinen Job - Note: 2
Julian Pauli: Hatte nach 38 Minuten Glück, als er ins Laufduell mit dem pfeilschnellen Mohamed Zoma ging. Schiri Felix Bickel sah den Klammergriff des Nürnbergers, als dieser zu Boden ging. Kann als letzter Mann dumm ausgehen. Ansonsten bockstark - Note: 1
Friedrich Müller: Wenn er ins Laufduell mit Zoma musste, sah er nicht gut aus, weil der einfach so schnell war. Zeigte ein starkes Spiel, blieb ohne großen Fehler, super im Zweikampf. Muss nach einer tollen Eckenvariante das 1:0 (17.) köpfen - Note: 1
Alexander Rossipal: Machte seine Seite zu, ging mit nach vorn, doch seine Flanken kamen nicht immer. Dafür abgezockt und robust in den Zweikämpfen - Note: 2
Luca Herrmann (bis 78.): Bemüht, das Geschehen zu lenken, hatte zwei, drei gute Aktionen nach vorn. Auch gute Schussversuche, die allesamt geblockt wurden - Note: 3
Lukas Boeder: Enormes Laufpensum, gutes Auge, top Stellungsspiel. Lief nach hinten viel zu, stellte sich in die Passwege. Der Kapitän rechtfertigte seine Aufstellung - Note: 2
Dynamo Dresden glänzt in allen Mannschaftsteilen
Tony Menzel (bis 78.): Brauchte paar Minuten, ehe er drin war. Bissig im Zweikampf, gab keinen Ball verloren. In ein, zwei Aktionen fehlte ihm das Selbstvertrauen, selbst die Dinge in die Hand zu nehmen. Stark aber, wie er zusammen mit Vince Vermeij die Führung vorbereitete - Note: 2
Jason Ceka (bis 71.): Quirlig, beweglich. Kam aber selten an seinen Gegenspielern vorbei und daher nicht in die ganz gefährlichen Zonen - Note: 3
Vincent Vermeij (bis 71.): Selbst mit keiner klaren Chance, lief aber nach hinten weite Wege, ging auch in der eigenen Hälfte in die Zweikämpfe und half überall mit aus. Erst recht beim 1:0 (54.), als er scharf in die Mitte passte und das Tor ermöglichte - Note: 2
Ben Bobzien (89.): Er war immer in Bewegung, versuchte seine Schnelligkeit auszuspielen und zwang letztlich Henri Koudossou (54.) zum Eigentor. Wie er dann das 2:0 (83.) macht, einfach sensationell. Nach Pass von Jakob Lemmer stiefelte er noch tief in der eigenen Hälfte los, rannte, rannte, umkurvte Nürnbergs Berkay Yilmaz und traf. Das 80-Meter-Sprint-Tor - Note: 1
Jakob Lemmer (ab 71.): Rettete einmal hinten in höchster Not, leitete das 2:0 ein. Super Joker-Auftritt - Note: 2
Christoph Daferner (ab 71.): Lief vorn an, gab nochmal Gas, half hinten mit aus - Note: 2
Claudio Kammerknecht (ab 78.): -
Lars Bünning (ab 78.): -
Nils Fröling (ab 89.): -
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Titelfoto: Daniel Karmann/dpa