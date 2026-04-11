Dynamo-Noten gegen Nürnberg: Ganzes Team überzeugt! Viermal die Eins für SGD-Befreiungsschlag

Nürnberg - Wer hätte denn das gedacht? Ohne vier wichtige Stammspieler gewann Dynamo Dresden nach einer überragenden zweiten Hälfte mit 2:0 (0:0) beim 1. FC Nürnberg . Vor 45.000 Zuschauern überzeugte das komplette Team mit einer Willensleistung und holte einen so eminent wichtigen Dreier im Abstiegskampf. Und: Dresden kann auch zweite Halbzeiten. Die TAG24-Noten.

Lukas Boeder (M.) durfte zum ersten Mal in diesem Jahr von Beginn an ran und rechtfertigte seine Aufstellung sofort. © Daniel Karmann/dpa

Tim Schreiber: Überragend! Hochkonzentriert, sicher in allen Aktionen, perfekt im Stellungsspiel und mit zwei Glanz-Reflexen. Der Rückhalt einer ganzen Mannschaft - Note: 1

Jonas Sterner: Mit sehr viel Offensivdrang, stieß immer wieder vorn mit rein. Machte aber auch nach hinten seinen Job - Note: 2

Julian Pauli: Hatte nach 38 Minuten Glück, als er ins Laufduell mit dem pfeilschnellen Mohamed Zoma ging. Schiri Felix Bickel sah den Klammergriff des Nürnbergers, als dieser zu Boden ging. Kann als letzter Mann dumm ausgehen. Ansonsten bockstark - Note: 1

Friedrich Müller: Wenn er ins Laufduell mit Zoma musste, sah er nicht gut aus, weil der einfach so schnell war. Zeigte ein starkes Spiel, blieb ohne großen Fehler, super im Zweikampf. Muss nach einer tollen Eckenvariante das 1:0 (17.) köpfen - Note: 1

Alexander Rossipal: Machte seine Seite zu, ging mit nach vorn, doch seine Flanken kamen nicht immer. Dafür abgezockt und robust in den Zweikämpfen - Note: 2

Luca Herrmann (bis 78.): Bemüht, das Geschehen zu lenken, hatte zwei, drei gute Aktionen nach vorn. Auch gute Schussversuche, die allesamt geblockt wurden - Note: 3

Lukas Boeder: Enormes Laufpensum, gutes Auge, top Stellungsspiel. Lief nach hinten viel zu, stellte sich in die Passwege. Der Kapitän rechtfertigte seine Aufstellung - Note: 2