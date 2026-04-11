11.04.2026 14:52 Zu-Null-Sieg gegen Nürnberg! Dynamo holt ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf

Dynamo Dresden beim 1. FC Nürnberg im Liveticker: Dynamo schlägt den 1. FCN mit 2:0 und holt sich damit drei ganz wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.

Von Thomas Nahrendorf, Ivan Simovic

Nürnberg - Big Points im Tabellenkeller! Nach zuletzt bitteren Niederlagen in Serie hat sich Dynamo auswärts beim 1. FC Nürnberg die dringend benötigten Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesichert.

TAG24 berichtet im Liveticker - und hält Euch selbstverständlich vor, während und auch nach der Partie auf dem Laufenden.

14.56 Uhr: Abpfiff! Dynamo zwingt 1. FC Nürnberg in die Knie!

Es ist geschafft, Schluss! Dynamo Dresden schlägt den 1. FC Nürnberg mit 2:0 und holt sich damit drei ganz wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. 1. FC Nürnberg - Dynamo Dresden 0:2 (0:0) Torsschützen: Henri Koudossou 0:1 (55. Spielminute, Eigentor), Ben Bobzien 0:2 (84.)

90.+1: Vier Minuten müssen die Dresdner hier noch überstehen.

89. Minute: Jetzt hat auch der 2:0-Torschütze Bobzien Feierabend, für ihn kommt Fröling in die Partie.

87. Minute: Können die Gatsgeber hier noch einmal antworten oder ist die Partie bereits entschieden? Die Zeit läuft davon, und Dynamo rückt mit jeder Sekunde näher an den so wichtigen Dreier heran.

83. Minute: Bobzien stellt auf 2:0

Toooor für Dynamo! Die Dresdner schalten nach Ballgewinn blitzschnell um, Lemmer schickt Bobzien sofort in die Tiefe, der im hohen Tempo nach vorne läuft, im Strafraum Yilmaz und Von der Hitz stehen lässt und anschließend eiskalt zum 2:0 einnetzt. Eiskalt!

79. Minute: Auch Kammerknecht und Bünning erhalten nun ihre Einsatzminuten, nachdem beide zuletzt außen vor waren und nur von der Tribüne aus zusehen konnten. Menzel und Herrmann gehen dafür vom Feld.

76. Minute: Verwarnung! Auf der Außenbahn holt Nürnbergs Yilmaz Bobzien von den Beinen und kassiert die Gelbe Karte.

72. Minute: Jetzt folgt auch auf Seiten der SGD ein Doppelwechsel. Lemmer und Daffner ersetzen Ceka sowie Vermeij.

70. Minute: Nach dem Gegentor erhöhen die Gastgeber nun das Tempo, schalten einen Gang höher. Die Offensivaktionen wirken jetzt druckvoller, doch weiterhin fehlt es an der nötigen Gefahr, um die Dynamo-Defensive wirklich ernsthaft in Gefahr zu bringen.

67. Minute: Nürnbergs Lubach lässt Boder am rechten Strafraumeck stehen, zieht nach innen und schließt ab. Sein Versuch wird zur Ecke geklärt, die im Anschluss jedoch nichts einbringt.

64. Minute: Dynamo-Rechtsaußen Ceka geht überhart in den Zweikampf, trifft Lubach unsauber und wird dafür mit Gelb verwarnt.

62. Minute: FCN-Coach Klose bringt frische Kräfte. Becker und Lubach kommen neu in die Partie, Nzingoula und Baack müssen weichen.

58. Minute: Spannend wird sein, wie die Nürnberger dieses Gegentor wegstecken.

55. Minute: Eigentor bringt die Dynamo-Führung

Toooor für Dynamo! Menzel bedient den auf der rechten Seite durchstartenden Vermeij, der in den Strafraum eindringt und flach in die Mitte spielt. Von dort landet der Ball im Netz. Bobzien lässt sich von seinen Teamkollegen feiern, doch letztlich war es Koudossou, der das Leder unglücklich ins eigene Netz lenkt. Eigentor-Alarm!

Bitter! Nürnbergs Henri Koudossou (26) haut das Ding in die eigenen Maschen. © Daniel Karmann/dpa

50. Minute: Wieder ist Zoma im Fokus, diesmal durch die Mitte. In der Box verliert er den Ball an Pauli, geht anschließend zu Boden und reklamiert Elfmeter, doch Referee Bickel winkt ab und entscheidet auf Weiterspielen.

48. Minute: Über die linke Seite macht "Glubberer" Zoma Tempo und spielt den Ball dann rüber zu Markhiev, der den Kopf hebt, einige Schritte macht und diesen Ball schließlich weit, weit über das Tor Richtung Tribüne hämmert.

46.Minute: Beginn der zweiten Hälfte

Weiter geht's! Ohne personelle Wechsel auf beiden Seiten ist der zweite Durchgang soeben angepfiffen worden.

Halbzeit im Max-Morlock-Stadion

Die erste Hälfte ist beendet, Schiedsrichter Bickel bittet zum Pausentee. Nach 45 gespielten Minuten steht es hier noch 0:0. Defensiv machen beide Teams das ordentlich, nach vorne mangelt es jedoch an den ganz gefährlichen Aktionen. Unterm Strich geht das Unentschieden zur Pause somit voll in Ordnung.

45.+1: Drei Minuten packt das Unparteiischen-Gespann hier noch obendrauf.

44. Minute: Dynamos Ceka liegt auf dem Rasen und fasst sich ans Gesicht. Nach einer Behandlungspause wird er von den Betreuern vom Feld geführt, kann aber offenbar weitermachen.

43. Minute: Menzel schaut sich vorne nach einer Anspielstation um, findet aber keinen freien Mitspieler und entscheidet sich für den Rückpass nach hinten. Neuer SGD-Aufbau.

Behauptet sich im Duell um die Kugel: SGD-Akteur Ben Bobzien (22, h.). © Daniel Karmann/dpa

41. Minute: Viel ist hier im ersten Durchgang nicht mehr zu gehen, großartig nachspielen lassen wird der Unparteiische wohl nicht.

36. Minute: Dynamo-Innenverteidiger Pauli klärt in letzter Not

Zoma wird per langem Ball geschickt, Dynamos Pauli eilt als letzter Mann zur Rettung herbei und geht in den Zweikampf, bei dem der Nürnberger zu Boden geht. Schiri Brickl entscheidet jedoch zur Verwunderung der FCN-Bank, Klose & Co. auf Freistoß für die SGD.

34. Minute: Ceka bringt den Ball auf Höhe der Mittellinie zu Herrmann, der sofort auf Sterner weiterleitet. Dessen Flanke in Richtung Vermeij kommt jedoch nicht an.

31. Minute: Etwas knapp über eine halbe Stunde ist absolviert - und Dynamo tritt nun deutlich mutiger auf, nachdem in der Anfangsphase offensiv noch wenig gelungen war.

26. Minute: Kurzer Schreckmoment um Lochoshvili! Nach einem Luftzweikampf hält sich der Nürnberger den Kopf und kniet, berappelt sich nach kurzer Pause aber wieder und kann glücklicherweise weiterspielen. Kein Grund zur Sorge.

24. Minute: Nürnbergs Justvan verpasst Führungstreffer

Da hatte Justvan die Führung auf dem Schlappen! Mit ganz, ganz viel Gefühl bringt Nzingoula den Ball von links in den Strafraum, der Offensivmann nimmt die Hereingabe volley, kann sie aber nicht im Tor unterbringen.

20. Minute: Dynamos Herrmann kommt vor dem Sechzehner zum Abschluss, sein Versuch wird aber von Nürnbergs Gruber geblockt.

Nürnbergs Rabby Nzingoula (20, l.) und Luca Herrmann (27) steigen zum Luftzweikampf auf. © Daniel Karmann/dpa

17. Minute: Top-Chance für Dynamo Dresden

Fast wäre hier der erste Treffer gefallen. Nach der Ecke kommt der Ball zu Herrmann, der von halbrechts flankt und das Leder so in die Box bringt, wo Müller zum Kopfball hochsteigt, diesen aber knapp am FCN-Tor vorbei köpft. Das war ganz knapp.

14. Minute: Die erste Viertelstunde ist gespielt und offensiv läuft bei Dynamo noch nicht viel zusammen, da es noch an der Genauigkeit fehlt, sich gefährlich nach vorne zu kombinieren.

10. Minute: FCN-Akteur Zoma setzt sich auf der rechten Seite durch, tankt sich in den Strafraum und bringt die Kugel dann scharf rein. Dort kommt Justvan aus dem Rückraum zum Abschluss, trifft aber nur das Außennetz. Glück für Keeper Schreiber.

8. Minute: Die Franken lassen den Ball in der Anfangsphase gut durch die eigenen Reihen laufen, Dynamo versucht mit hohem Anlaufen dagegenzuhalten.

6. Minute: Das hätte böse enden können für die SGD. Nach einem Fehlpass im eigenen Aufbauspiel kommt Markhiev an den Ball, der über mehrere Stationen bei Nzingoula landet, doch der kann diesen im Sechzehner nicht sauber verarbeiten und vergibt die Chance.

4. Minute: Im Strafraum der Gastgeber landet der Ball bei Dynamos Ceka, der es direkt mit einem Vollspannschuss probiert, doch dieser wird abgeblockt.

3. Minute: Anders als zunächst angekündigt ist die aktive Heimszene heute doch im Stadion vertreten. Lautstark und mit Fahnen stellt sich die Nordkurve den über 9000 mitgereisten Anhängern aus Dresden entgegen.

1. Minute: Los geht's! Kann die SGD heute punkten?

Vorhang auf! Der "Glubb" hat Anstoß, spielt von links nach rechts.

Vor Anpfiff: Die Hausherren tragen wie üblich Rot, Dynamo präsentiert sich heute in komplett Altweiß.

Vor Anpfiff: Hereinspaziert! Angeführt von Schiedsrichter Bickel laufen beide Teams ein. Gleich rollt die Kugel.



12.52 Uhr: Sport-Geschäftsführer Gonther im Sky-Interview

Vor Anpfiff der Begegnung stand Dynamo-Boss Gonther noch für ein kurzes Sky-Interview zur Verfügung, ging dabei noch einmal auf die Ereignisse des vergangenen Heimspiels ein. "Wir waren selbst ja auch geschockt, ja, und ein Stück weit konsterniert in einer Situation, wo es um Fußball geht, wo du mit den Dingen nicht rechnest, und ja, die Woche war viel Arbeit in dem, wo ich normal nicht arbeite und ich nicht arbeiten möchte. Aber klar, wir haben sehr, sehr viele Gespräche geführt und arbeiten das intensiv auf, tun das, was in unserer Macht steht, mit allen Beteiligten, mit der Polizei zusammen, um da die richtigen Konsequenzen zu ziehen."

Dynamos Sport-Boss Sören Gonther (39) blickte auf die Vorfälle des letzten Heimspiels zurück. © Lutz Hentschel

12.41 Uhr: Dynamo Dresden kämpft um wichtige Punkte

Vor dem Anpfiff ist die Lage für Dynamo klar: Mit einem Erfolg gegen die Franken könnte sich der Tabellen-16. im Zweitliga-Keller etwas Luft verschaffen - was wichtig wäre, um am Ende die Klasse zu halten. Erschwert wird das Vorhaben jedoch durch die Unruhen nach den schweren Fan-Ausschreitungen am Osterwochenende gegen Hertha BSC sowie eine angespannte Personallage.