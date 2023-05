Dynamo-Noten gegen Oldenburg: Immerhin Torschützenkönig Arslan verdient sich die 1!

Dresden - Schluss, aus und vorbei! Dynamo Dresdens Saison ging zu Ende, wie sie begann: Äußerst zittrig. Doch im Unterschied zu vielen Spielen in der Hinrunde sprang mit dem 2:1 gegen den VfB Oldenburg noch ein Sieg heraus. Vielleicht sind die TAG24-Noten vom letzten Spieltag irgendwie auch ein Spiegelbild der gesamten Saison. Denn am Ende ragte einer mal wieder so richtig heraus.