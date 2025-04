Dynamo-Noten gegen Osnabrück: Drei-Starter mit Note Fünf!

Dresden - Selbst Schuld und Kopf schütteln! Dynamo kam zum Vereinsgeburtstag nie im Spiel an, hatte gegen Osnabrück, das nur aufs Zerstören aus war, ganze sieben Abschlüsse und schaute sich nach einem Konter (89.) ganz dumm an. Dresden verlor daheim gegen Osnabrück mit 0:1 (0:0) und zeigte seine mit großem Abstand schwächste Saisonleistung. So wird es noch einmal eng, aber richtig. Die Pfiffe zum Schluss waren berechtigt. Die TAG24-Noten.