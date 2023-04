Dynamo-Noten gegen Saarbrücken: Dresden mangelt es an Cleverness

Saarbrücken – Der Auftakt in die Wochen der Wahrheit ist misslungen. Dynamo Dresden unterlag beim 1. FC Saarbrücken nicht unverdient mit 0:2 (0:2). Das lag vor allem an der fehlenden Cleverness – vor dem gegnerischen und dem eigenen Tor. Das sind die TAG24-Noten.

Niklas Hauptmann (links) vergab Torchancen und handelte sich auch noch einen Platzverweis ein. © Imago / Jan Huebner

Paul Will: An ihm hatte es nicht gelegen. Er räumte vieles weg, eroberte Bälle. Aber es fehlte dieses Mal auch an seiner sonst so trefflichen Passgenauigkeit. Note: 3

Ahmet Arslan: Wo war eigentlich der Top-Scorer der 3. Liga? Bis auf einen Fernschuss (23.) war nichts zu sehen. Der Mittelfeldmann rieb sich eher am Schiedsrichter auf. Note: 4

Niklas Hauptmann: Hatte zwei richtige Hochkaräter, mindestens einen davon muss er machen. Weil er wieder nicht traf und mit Gelb-Rot vom Platz flog, leider keine gute Note. Note: 5

Christian Conteh (bis 74.): Wieder eher Bruder Leichtfuß als die wichtige Waffe. Hatte eine gute Szene (23.), als er mal am Gegenspieler vorbeikam und Hauptmann bediente. Note: 4

Stefan Kutschke: Dass er arbeitete, passt immer. Fehlenden Einsatzwillen kann man ihm nicht vorwerfen. Trotzdem blieb er ohne Torschuss und Durchschlagskraft. Note: 4

Dennis Borkowski (bis 45.): Der Held von letzter Woche hatte keinen Zugriff zum Spiel und ließ Kulke auf der linken Seite im Rückwärtsgang auch zu oft allein. Zurecht zur Pause raus. Note: 5

Jakob Lemmer (ab 46.): Hatte schon so oft nach Einwechslung gestochen, passte sich aber seinen Offensiv-Kollegen an und blieb im Saarland völlig wirkungslos. Note: 4

Manuel Schäffler (ab 64.): -

Robin Becker (ab 74.): -