Dynamo-Noten: Heise überragt alle bei Moral-Sieg gegen Cottbus!

Dresden - Aus 0:2 mach 4:2. Dynamo hat im Derby gegen Cottbus einen Sieg der Moral gefeiert. Nach einer katastrophalen Startphase kämpfte sich die SGD rein in die Partie und schoss sich mit viel Willen zum Sieg. Der beste Dresdner machte den Deckel drauf: Philip Heise. Die TAG24-Noten.

Niklas Hauptmann (l.) und Co. wankten gegen Cottbus, fielen aber nicht. © Lutz Hentschel

Tim Schreiber: Dass er den Ball vorm 0:2 (12.) auf dem Silbertablett servierte, weiß er selbst. Beim 0:1 machtlos. Er machte ansonsten einen soliden Eindruck, die ihm angeborene Ruhe kam nach einer Viertelstunde - TAG24-Note: 4

Claudio Kammerknecht: Stabil auf seiner Seite, holte zudem den Elfmeter raus, er wurde klar umgerissen. Hatte so weit alles im Griff - Note: 2

Aljaz Casar: Die ersten Minuten schwamm er gehörig, bekam keine Ordnung in seinen Laden. Erst nach rund 25 Minuten wurde er stabiler und löste dann alles mit Bravour - Note: 3

Lukas Boeder: Bekam zunächst auch keine Ruhe rein, fing sich aber als einer der ersten in der Abwehr. Machte es ab dem 0:2 gut - Note: 3

Jakob Lemmer: Wie schon in Köln fand er nicht so richtig ins Spiel. Ja, er läuft viel, versucht alles. Unterm Strich kommt aber zu wenig dabei heraus. In der zweiten Hälfte besser - Note: 4

Niklas Hauptmann (bis 83.): Wusste anfangs nicht so richtig, wie ihm da geschieht. Schob dann aber seine nicht vorhandenen Ärmel nach oben, kämpfte sich rein und ordnete das Geschehen seiner Mannen. War immer anspielbar - Note: 3