Dynamo-Noten zum Kraftakt in Ingolstadt: SGD-Profis bestehen Charaktertest

Ingolstadt - Die Übernacht-Tabellenführung hat Dynamo zwar verpasst, aber Charakter gezeigt. Gegen deutlich frischere Ingolstädter kam Dresden auswärts zu einem am Ende leistungsgerechten 1:1 (0:1) . Gerade in der zweiten Hälfte, als viele nach der Pokalschlacht vom Mittwoch mit einem kräftemäßigem Einbruch rechneten, war die SGD da. Die TAG24 -Noten.

Treffer zum 1:1! Dynamos Jonas Oehmichen (20, l.) steht goldrichtig und köpft den Ball in den Kasten der Ingolstädter. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Tim Schreiber: Halten konnte er den Schuss beim 0:1 (43.) nicht. Das war ein Strich, die Entfernung war zu kurz und davor stand noch eine Mauer. Sonst ruhig und abgeklärt, mit zwei, drei guten Taten - Note: 3.

Jonas Sterner (bis 65.): Mal abgesehen von den ersten 20 Sekunden stand er hinten sicher. Im Vorwärtsgang, im Spielaufbau mit einigen Fehlern. Aber immer willig im Zweikampf - Note: 3.

Claudio Kammerknecht (bis 45.): Sein Foul an der Strafraumgrenze führte zum 0:1. War eigentlich drin im Spiel, gewann die Mehrzahl seiner Zweikämpfe. Dieser Lapsus trübte seinen Auftritt - Note 3.

Lukas Boeder: Nach der Kopfballchance von Max Besuschkow nach 18 Sekunden war er da. Stand meist richtig, war im Zweikampf, war giftig. Im Spielaufbau ab und an zu ungenau - Note: 3.

Sascha Risch (bis 65.): Kam für Philip Heise zum ersten Einsatz von Beginn an. War gedanklich nicht immer auf der Höhe, sprich: Er kam manchmal einen Schritt zu spät, so bei seiner Gelben Karte. Traute sich nicht so oft nach vorn - Note: 4.