Dreimal die Eins! Dynamo-Noten zur Heim-Gala gegen 1860 München

Dresden - Für jedes Minusgrad einen Treffer! So kann man den eigenen Fans gemütlich und dem Gegner fürchterlich einheizen. Dynamo hat gegen die Münchner Löwen einen Statement-Sieg erzielt. Vor 29.004 Zuschauern war das 5:2 (3:1 ) mehr als nur eine Reaktion auf die 1:2-Pleite der Vorwoche. Der zweite Heimsieg des Jahres. Sahne! Die TAG24 -Noten.

Durfte seinen ersten Pflichtspiel-Treffer im Dress der Schwarz-Gelben bejubeln: SGD-Innenverteidiger Andi Hoti (21, M.). © Lutz Hentschel

Tim Schreiber: Der Mann mit kurzem Shirt bei fetten Minusgraden. Machte beim 1:1 (9.) das kurze Eck auf, rettete dann mit einem grandiosen Reflex das 2:1 (37.). Immer aufmerksam und im wahrsten Sinne des Wortes cool - Note: 2

Jonas Sterner: Machte Betrieb auf seiner Seite und hielt hinten die Schotten dich. Ergänzte sich prima mit Jakob Lemmer. Das war schon wieder seine November-Dezember-Form - Note: 2

Andi Hoti: Anfangs fehlten ihm die Ruhe und die Abstimmung mit seinem Nebenmann - siehe sein Kopfball an den eigenen Pfosten (9.), der zum 1:1 führte. Erzielte dann auf der richtigen Seite seinen ersten Treffer für die SGD, den zum 3:1 (39.) und war fortan stabil - Note: 2

Lars Bünning: Hat lange nicht von Beginn an gespielt, was anfangs spürbar war. Da wackelte er. Wurde mit zunehmender Dauer sicherer. Direkt am Mann ohnehin eine Bank - Note: 2

Sascha Risch: Begann mit zwei, drei kleineren Stockfehlern, konnte dann Tim Danhof in seinem Drang einbremsen. Belebende Momente auf links - Note: 2

Tony Menzel: Immer auf Achse, quirlig, bissig, wie eine Klette am Mann. Aber auch mit Offensivdrang. Pech, dass sein Kopfball nach dem abgefälschten Freistoß von Sterner (41.) knapp drüber flog. Holte seinen Torjubel nach, traf zum 4:1 (64.). Sauber - Note: 1