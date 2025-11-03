Dynamo-Pech: Strittiger Elfmeter macht das Spiel kaputt

Dresden - Wieder ein Elfmeter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte! Wieder einer, der beim 0:2 der Dynamos bei der Hertha für Diskussionen sorgte. Im Mittelfeld wäre das nicht mal einen Pfiff wert gewesen. Hier zeigte Bastian Dankert auf den Punkt. Diesmal war Claudio Kammerknecht (26) der "Übeltäter". Statt mit 0:1 ging es mit jenem 0:2 in die Kabine.

In dieser Szene stoßen Claudio Kammerknecht (l.) und Mihal Karbownik (r.) zusammen. Es gab einen Elfmeter, den man pfeifen kann, aber bei Weitem nicht muss. © imago/Nordphoto

"Beim Thema Elfmeter müssen wir ehrlich sein. Pfeift er ihn nicht, dann ist es so", sagte selbst Hertha-Coach Stefan Leitl (48). Kammerknecht selbst musste sich zusammenreißen. Er sprach zwar relativ ruhig, aber ihn ihm brodelte es mächtig.

Michal Karbownik (24) lupfte den Ball über Tony Menzel (20), ging in den Strafraum und stieß in der Luft mit Kammerknecht zusammen. Das war's, mehr nicht. Sein Problem war wohl, dass er einen Kopf größer ist als Karbownik. Die einzige Frage, die sich "Kammer" stellen muss, ob er in dieser Szene überhaupt dort hingemusst hätte.



"Das ist ein normaler Zweikampf, das ist kein Elfmeter. Das macht das Spiel kaputt. Kurz vor der Halbzeit das 0:2 quasi aus dem Nichts, dann rennst du hinterher", ärgerte sich der Dresdner.

"Mir war schon klar, dass ein Körperkontakt da war. Aber wir spielen Fußball. Es war nicht so, dass ich den von den Beinen geholt habe oder mit dem Ellenbogen ins Gesicht bin".