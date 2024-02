Dynamo-Rückkehrer Arslan gleich in die Startelf? "Muss mich empfehlen!"

Dresden - Wie man Tore im Audi-Sportpark in Ingolstadt erzielt, das weiß er natürlich. Im Vorjahr beim 3:2-Sieg am 20. März gehörte Ahmet Arslan (29) zu den Torschützen, traf zum zwischenzeitlichen 2:1. Geht es nach Dynamo , kann er gern daran anknüpfen - egal, ob er gleich von Beginn an auflaufen sollte oder von der Bank kommt.

20. März 2023: Beim 3:2-Sieg der Dynamos in Ingolstadt war Ahmet Arslan (29) natürlich unter den Torschützen. Hier feierte er seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1. Kann er gern wiederholen. © picture point/Sven Sonntag

Auf nur 248 Spielminuten kam er in der Hinrunde beim 1. FC Magdeburg. In Dresden werden es in den verbleibenden 15 Partien definitiv mehr - wenn er gesund bleibt. 90 könnten schon in beim FCI auf ihn warten.

"Ich muss mich empfehlen. Auch für mich gilt das Leistungsprinzip. Ich bin bereit, selbst wenn es nur ein paar Minuten sind. Auch da kann man Spiele entscheiden", sagt Arslan.

Er traut es sich zu, gleich zu beginnen, was wahrscheinlich ist. Doch auch mit der Reservistenrolle würde er fürs Erste klarkommen.



Der Druck, das weiß er, das wissen alle, der liegt jetzt ganz bei ihm. Seine Rückkehr hat eine regelrechte Euphoriewelle ausgelöst und die beiden absolut vermeidbaren Heimpleiten gegen Sandhausen und Dortmund fast schon vergessen gemacht.

Er soll die zuletzt so schmerzlich vermissten Tore schießen, er soll die Vorlagen geben für die anderen. Sicher wird er sich auch an die ruhenden Bälle wagen, die zuletzt weit weg von gefährlich waren. Ein bisschen viel für seine Schultern?