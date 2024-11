Dynamo schlägt Angstgegner Sandhausen und klettert auf Platz zwei!

Dynamo Dresden gewinnt bei Angstgegner SV Sandhausen mit 4:2 und klettert so auf den zweiten Platz der 3. Liga.

Von Aliena Rein

Sandhausen - Was für ein Spiel von Dynamo Dresden! Zweimal lag die SGD gegen Angstgegner SV Sandhausen zurück, dann drehte sie mit drei Treffern innerhalb von acht Minuten das Spiel. Die Belohnung: ein 4:2 (1:2)-Erfolg und die Rückkehr auf einen direkten Aufstiegsplatz.

Dabei sah es zur Halbzeit gar nicht gut aus: Ausgerechnet durch eine Kombination der beiden Ex-Dynamos Jakob Lewald und Dominic Baumann (24. Minute) ging der SVS in Führung, den umgehenden Ausgleich der Schwarz-Gelben (29.) konterte David Otto (41.). Kurz nach der Pause drehte Dynamo dann aber komplett auf: Erst besorgte Daferner (53.) erneut den Ausgleich, dann brachten Vinko Sapina (59.) und Jonas Oehmichen (61.) Dynamo mit einem Doppelschlag auf die Siegerstraße. Kurz vor Schluss war die Messe dann gelesen, als der SV Sandhausen durch eine Rote Karte für Besar Halimi auch noch zu zehnt agieren musste. In unserem Liveticker zum Spiel könnt Ihr alle Highlights noch einmal nachlesen.

Christoph Daferner freut sich über emotionale Jubel vor den Fans

Auch Doppel-Torschütze Christoph Daferner sprach nach Abpfiff über ... ... die mentale Stärke seines Teams: "Wir haben gesagt: 'Hey, wir sind eigentlich besser drin als Sandhausen'. Uns war allen bewusst, dass wir das Spiel noch drehen können und kommen dann echt gut aus der Halbzeit raus und machen echt drei super Tore. Es waren sehr emotionale Jubel dabei vor unseren Fans, es hat sich sehr gut angefühlt." ... die Kabinenansprache nach der ersten Hälfte: "Wir haben gesagt, dass nicht alles schlecht war, nur dass wir halt die Standard schlecht verteidigt haben und dass noch alles drin ist. Von daher war kein großes Gebrüll in der Kabine. ... seinen ersten Treffer mit dem Knie: "Wenn ich mal solche Tore gesehen hab, hab ich mich in der Vergangenheit immer gefragt: 'Warum schieße nie ich solche Tore', aber heute hatte ich mal das Glück auf meiner Seite."

Das sagt Thomas Stamm zum Sieg gegen den SV Sandhausen

Nach Abpfiff sprach Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm bei MagentaSport über ... ... die erste Hälfte gegen Sandhausen: "Wir haben keine schlechte erste Halbzeit gespielt. Wir haben Standardsituationen nicht drittligatauglich verteidigt in den ersten 45 Minuten, ansonsten finde ich, haben wir in den ersten 45 Minuten kein schlechtes Spiel gemacht, haben aus dem Spiel heraus gar nichts zugelassen." ... die gute Chancenverwertung seines Teams: "Wir haben in der ersten Halbzeit vielleicht noch nicht die ganz klaren Chancen gehabt, aber immer wieder gute Möglichkeiten ins letzte Drittel zu kommen und haben es dann in der zweiten Halbzeit sehr zielstrebig ausgespielt." ... mehr Konstanz in den Ergebnissen: "Unterm Strich glaube ich, es wird ausgeglichen bleiben, so war es die letzten Jahre in der 3. Liga. Wir müssen schauen, dass wir bei Standardsituationen wie in der ersten Halbzeit stabiler bleiben. Das ist uns die letzten Wochen gut gelungen, es dürfen nicht immer Themen sein, die aufpoppen, und dann kriegst du auch Stabilität rein."

Dynamo Dresden besiegt den SV Sandhausen mit 4:2

Abpfiff: Dann beendet Robert Kampka die Partie, Dynamo gewinnt gegen den SV Sandhausen mit 4:2!

90. Minute +6: Vinko Sapina drischt den Ball aus der eigenen Hälfte einfach mal in Richtung Sandhäuser Tor. Glück für den weit vorne stehenden Königsmann, dass der nicht reingeht.

90. Minute +4: Der zweite Freistoß, dieses Mal von der Strafraumkante, kommt ebenfalls nicht durch.

90. Minute + 3: Lorch tritt einen Freistoß aus rund 25 Metern. Er trifft die Mauer - allerdings den ausgestreckten Arm von Vinko Sapina. Der hat richtig Glück, dass es nur einen zweiten Freistoß gibt und nicht Gelb-Rot. Außerdem ist er nur einen halben Meter von der Strafraumgrenze entfernt.

90. Minute: Ganze sechs Minuten gibt es obendrauf.

90. Minute: Tom Berger darf noch ein paar Minuten sammeln, er kommt für Jonas Oehmichen.

Besar Halimi fliegt vom Platz, SV Sandhausen in Unterzahl

89. Minute: Sandhausen muss die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten! Halimi rauscht ungebremst in Lemmer herein, als der Ball schon weg ist. Kampka steht direkt daneben und zeigt Halimi glatt Rot.

86. Minute: Tim Schreiber! Klasse Parade des Dynamo-Keepers, denn Iwes Schuss von der linken Strafraumseite wird noch von Sapina abgefälscht. Dann hat Patrick Greil das komplett leere SGD-Tor vor sich - und setzt den Ball daneben. Wahnsinn.

85. Minute: Die SGD gewinnt in der eigenen Hälfte den Ball und hat die Möglichkeit zum Konter. Doch Kutschke verpasst den Moment, auf Oehmichen abzugeben.

83. Minute: Die letzten beiden Wechsel beim SVS: Kreuzer und Ehlich kommen für Stolze und Carls. Damit sind jetzt drei Ex-Dynamos auf dem Platz.

81. Minute: Und die beschert Dynamo beinahe das 5:2! Risch findet den Kopf von Kutschke, der mit seinem Kopfball am Querbalken scheitert.

80. Minute: Freistoß für Dynamo aus hervorragender Position. Kurz vor der Strafraumgrenze tritt Sapina an, setzt den Ball aber in die Mauer. Es gibt Ecke.

79. Minute: Und die nächste direkt hinterher, Lewald lässt gegen Lemmer das Bein stehen.

77. Minute: Erste Gelbe für Sandhausen, es trifft Emmanuel Iwe, der es gar nicht fassen kann.

76. Minute: Doppelwechsel bei der SGD: Stefan Kutschke kommt für Doppeltorschütze Daferner. Auch für David Kubatta ist Schluss, er wird von Robin Meißner ersetzt.

75. Minute: Kurze Pause, weil Kubatta behandelt werden muss.

72. Minute: Auch Jonas Oehmichen sieht jetzt Gelb für ein zu hartes Einsteigen.

71. Minute: Der SVS kommt gefährlich nach vorn, doch Dynamo kann gleich mehrere Versuche hintereinander klären.

69. Minute: Insgesamt 6447 Zuschauer sind übrigens im Stadion. Etwa 1700 davon schreien sich für Dynamo die Seele aus dem Leib.

67. Minute: Die Hausherren fordern nach einem Zweikampf von Lewald und Kubatta im Strafraum Elfmeter, doch Kubatta klärt erst den Ball und fällt dann unglücklich auf den Ex-Dynamo. Das war kein Foul, Kampka lässt laufen.

66. Minute: Ristic will Schadensbegrenzung beim SV Sandhausen betreiben: Iwe und Fehler kommen für Otto und Wolf.

65. Minute: Einen Kopfball nach einer Freistoßflanke hat Tim Schreiber sicher.

Doppelschlag! SGD erhöht auf 4:2

61. Minute: Jetzt ist Dynamo Dresden wie entfesselt! Jonas Oehmichen drückt den Ball zum 4:2 über die Linie! Den Kopfball von Aljaz Casar kann Königsmann noch parieren, doch den Abpraller nimmt Oehmichen per Seitfallzieher. Den Ball befördern die Sandhäuser Verteidiger zwar wieder aus dem Kasten heraus, doch der war eindeutig hinter der Linie.

Dynamo Dresden dreht das Spiel und führt!

59. Minute: Und dann dreht Dynamo Dresden das Spiel! Vinko Sapina steigt nach einem Freistoß von Sascha Risch aus dem linken Halbfeld am höchsten und köpft zur Führung der SGD ein!

57. Minute: Sandhausen nimmt den ersten Wechsel der Partie vor: Für Alexander Mühling kommt Patrick Greil ins Spiel.

56. Minute: Freistoß für die Hausherren aus rund 20 Metern. Doch Halimi drischt den Ball in die Mauer.

Christoph Daferner sorgt erneut für den Ausgleich

53. Minute: Daferner schnürt den Doppelpack! Niklas Hauptmann setzt sich in der SVS-Hälfte stark durch und dann seinen Stürmer in Szene, der von rechts auf Königsmann zugeht und dann ins lange Eck vollendet.

Christoph Daferner (Nr. 33) erzielt seine Saisontore Nummer neun und zehn. © PICTURE POINT / S. Sonntag

50. Minute: Halimi schickt Otto, der den Ball stark aus der Luft pflückt und auf Schreiber zuläuft. Dann haut er die Kugel jedoch gen Himmel. Da war mehr drin für Sandhausen.

49. Minute: Beide Teams sind übrigens unverändert aus der Kabine gekommen.

47. Minute: Es geht direkt mit einer Gelegenheit für die SGD los, doch Oehmichens Volley segelt neben den Kasten.

46. Minute: Weiter geht's! Dieses Mal stößt Dynamo an. Kann die SGD den Rückstand noch in einen Sieg drehen?

Halbzeit: In einem eigentlich ausgeglichenen Spitzenspiel liegt Dynamo Dresden zur Halbzeit hinten, weil der SV Sandhausen die Chancen, die sich ihm boten, eiskalt nutzte. Besonders bitter für die Gäste ist die Rolle, die die Ex-Dynamos dabei spielten: Das 1:0 war eine Kombination von Lewald und Baumann, und auch am 2:0 war Lewald beteiligt.

Dynamo Dresden liegt zur Halbzeit gegen SV Sandhausen hinten

Halbzeit: Robert Kampka pfeift ab, mit der 2:1-Führung für den SV Sandhausen geht es in die Kabine.

45. Minute +2: Jonas Sterner kommt gegen Lewald zu spät und sieht dafür Gelb.

45. Minute: Zwei Minuten gibt es für Dynamo obendrauf, um vor der Pause noch den Ausgleich zu erzielen.

44. Minute: SVS-Keeper Königsmann liegt auf dem Boden und hält sich den Knöchel, scheint ohne gegnerische Einwirkung umgeknickt zu sein. Sein Knöchel wird gekühlt, er kann weitermachen.

David Otto bringt SV Sandhausen wieder in Front

41. Minute: Das darf so nicht passieren! Der SV Sandhausen geht erneut in Führung. Eine Hereingabe von Lewald nimmt Lorch mitten im Sechzehner völlig unbedrängt an und legt für Otto auf, der zum 2:1 einnetzt.

40. Minute: Aufregung bei Dynamo Dresden: Vinko Sapina zupft Baumann ein wenig am Trikot, es gibt Freistoß und eine Gelbe Karte. Thomas Stamm versteht nicht, wieso.

39. Minute: Ecke für Dynamo, diese verpufft aber.

37. Minute: Casar kassiert einen Tritt von Wolf, Kampka belässt es aber bei einer Verwarnung.

34. Minute: Daferner und Stolze rasseln mit den Köpfen zusammen. Beide bleiben kurz liegen, doch es scheint weiterzugehen.

32. Minute: Jetzt ist Feuer im Spiel, Fans und Teams sind wach.

Dynamo Dresden gleicht postwendend aus

28. Minute: Und umgehend gleicht die SGD aus! Top-Torjäger Christoph Daferner drückt den Ball aus kürzester Distanz mit dem Knie über die Linie. Erneut leistet Lewald die Vorarbeit: Beim Versuch, per Fallrückzieher auf der Linie zu klären, bugsiert er die Kugel unbeabsichtigt genau zu Daferner.

Jakob Lewald klärt auf der Linie ... © PICTURE POINT / S. Sonntag

... und ist dann machtlos gegen Christoph Daferner. © PICTURE POINT / S. Sonntag

SV Sandhausen geht gegen Dynamo Dresden in Führung

24. Minute: Und die nutzt der SVS zur Führung! Ausgerechnet Ex-Dynamo Dominic Baumann besorgt per Kopf das 1:0 für die Hausherren! Die Ecke von Stolze landet zunächst beim zweiten Ex-Dynamo Lewald, der per Kopf zum Fünfmeterraum in Richtung Baumann ablegt. Obwohl dieser permanent von Jonas Sterner bewacht wird, drückt er den Ball wuchtig über die Linie.

23. Minute: Sandhausen schaltet um, kann aber keinen schnellen Konter laufen. Stattdessen klärt Dynamo zur Ecke.

21. Minute: Weil Sterner einem Sandhäuser am Trikot zupft, gibt es Freistoß aus aussichtsreicher Position für die Hausherren. Und der wird gefährlich! Mühling kommt im Strafraum-Chaos zum Abschluss, Tim Schreiber muss erstmals richtig eingreifen.

17. Minute: Dicke Chance für Dynamo! Jonas Oehmichen steht bei einer Flanke von Sterner goldrichtig am Fünfer der Gastgeber, doch Stolze grätscht im letzten Moment dazwischen und verhindert das 1:0.

15. Minute: Immer wieder vertändeln beide Teams den Ball im Mittelfeld, es geht hin und her.

Vinko Sapina (l.) und Alexander Mühling beharken sich im Mittelfeld. © PICTURE POINT / S. Sonntag

13. Minute: Eine Ecke von Sandhausen kommt gefährlich vor das Dresdner Tor. Zwei Sandhäuser probieren es mit dem Kopf, Dynamo klärt, doch der Ball bleibt heiß. Nach zwei weiteren Kopfballversuchen pfeift Kampka ab: Oehmichen wurde im Luftduell weggeschubst.

10. Minute: Daferner setzt sich auf der rechten Seite durch und dringt in den Strafraum der Kurpfälzer ein. Dann verzieht er aber komplett und drischt den Ball auf die Tribüne.

9. Minute: Die Hausherren sind erwacht, setzen sich ein wenig fest in der Dresdner Hälfte. Die ersten Schussversuche bekommt die SGD aber problemlos verteidigt.

7. Minute: Jetzt ist mal der SVS am Zug, Risch klärt ins Seitenaus.

4. Minute: Die SGD macht direkt Druck, sucht früh den Weg nach vorn. Doch noch ist kein Durchkommen in der Defensive der Sandhäuser.

2. Minute: Auch wenn Sandhausen anstößt, erkämpft sich Dynamo sofort den Ball. Der Angriff wird zur Ecke geklärt.