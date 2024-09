Dynamo: So ist die personelle Lage vor dem Heim-Kracher gegen Hansa

Dresden - Die personellen Eckdaten für Thomas Stamm (41) sind vor dem Ostduell von Dynamo Dresden am Samstag gegen Hansa Rostock klar. Dmytro Bohdanov (17) darf nach seinem Platzverweis bei den A-Junioren endlich wieder ran.

Trainer Thomas Stamm (41) gab am Donnerstag Auskunft über die personelle Lage bei seinem Team. © Lutz Hentschel

Jonas Oehmichen (20) und Tom Berger (23) stehen zwar im Training, sind aber noch nicht so weit. Kyu-Hyun Park (23) ist nach seiner Weisheitszahn-OP raus. Einen Wackelkandidaten gibt es noch: Vinko Sapina (29).

Alles kann, nichts muss - so lautet die Devise von Stamm in dieser Angelegenheit. Ist er zu 100 Prozent fit, wird der 29-Jährige spielen, fehlt ein Prozent, dann wird er nicht zum Kader gehören.

Auch im Hinblick auf die beiden weiteren Partien am Mittwoch in Verl und am kommenden Sonntag (29. September) daheim gegen Aachen.

"Die Entscheidung in der letzten Wochen, ihn nicht mit nach München zu nehmen, sagt alles zu der Frage aus, wie wir mit Spielern umgehen wollen. Wenn sie nicht bei 100 Prozent sind, können sie uns nicht helfen", sagt Stamm klipp und klar.

Er schützt damit vor allem eins: die Gesundheit der Spieler, sie ist das Wichtigste. Angeschlagene Profis will er nicht verheizen.