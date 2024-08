Rot bei U19-Spiel: Dynamo-Talent Bohdanov droht auch Profi-Sperre!

Dresden - Bekommt Dynamo Dresden für die Partie am Samstag gegen die U23 des VfB Stuttgart ein Stürmerproblem? Kapitän Stefan Kutschke (35) ist nach seiner Ampelkarte in Aue gesperrt. Gleiches droht auch A-Junior Dmytro Bohdanov (17). Er flog beim Spiel der U19 in der DFB-Nachwuchsliga in Halle (4:2) mit Rot vom Platz.