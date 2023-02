Dynamo soll Rückkehr von Kirsten planen: Absage an Minge?

Dresden - Bahnt sich bei Dynamo Dresden etwa die nächste Rückhol-Aktion an? Allem Anschein nach soll SGD-Legende Ulf Kirsten (57) wieder beim Drittligisten einsteigen: als Berater der sportlichen Leitung.

Der ehemalige Dynamo-Stürmer Ulf Kirsten (57) könnte schon bald als Berater bei den Schwarz-Gelben der sportlichen Leitung antreten. © Lutz Hentschel

Offiziell ist noch nichts, aber der ehemalige Dynamo-Stürmer könnte bereits Anfang März seinen Job bei den Schwarz-Gelben antreten. Nach TAG24-Informationen sind aber noch letzte Details zu klären, bevor alles in trockenen Tüchern ist. Zuerst hatte die BILD darüber berichtet.



Kirsten soll künftig die sportliche Leitung um Ralf Becker (52) bei der Kaderplanung beraten. Außerdem soll der ehemalige Weltklasse-Stürmer mit seinem Netzwerk mögliche Verstärkungen anwerben. Auch bei Sponsoren- und Fanveranstaltungen wird er künftig auftreten.

Mitte der 80er-Jahre reifte der gebürtige Riesaer neben Größen wie Ralf Minge und Matthias Sammer zu einem Topstürmer der DDR-Oberliga. In 154 Spielen für Dynamo schoss er 54 Tore. Im Juli 1990 wechselte Kirsten zu Bayer Leverkusen. Für den Werks-Club machte er in 350 Bundesliga-Spielen 182 Tore.

"Der Schwatte" wurde in der Bundesliga dreimal Torschützenkönig und rangiert immer noch auf Rang sieben der ewigen Torjägerliste. Kirsten war nie einer, der ein Blatt vor den Mund nahm und immer offen aussprach, was ihn bewegte. Zuletzt kritisierte der 57-Jährige die Ausbildung junger Fußballer in Deutschland:

"Ich finde, wir brauchen auch mehr gezieltes, individuelles Fördertraining mit geschultem Personal – und damit meine ich Ex-Profis. Die Kinder und Jugendlichen können am meisten von Erfahrungen profitieren."