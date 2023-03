Dynamo-Trainer hadert mit Chancenverwertung: "Hätten fünf, sechs Tore schießen müssen"

Dresden - Als hätte es Ahmet Arslan bereits am Montag nach dem 3:2 in Ingolstadt geahnt: "In der 3. Liga, wenn du zweimal stolperst, rutschst du wieder auf Platz sieben oder acht. Daher macht es keinen Sinn, auf die Tabelle zu schauen." Nun ist Dynamo einmal gestolpert, das erste Mal seit dem 8. November in Wiesbaden (0:1), und ist seinen Aufstiegsrang wieder los. Zumindest bis Montag steht die SGD auf Rang fünf.