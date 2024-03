Dynamo trotzt der Gefühls-Achterbahn: Sieg gegen 1860 wie ein Neu-Anfang!

Markus Anfang (49, M.) und seine Mannen grüßten plötzlich wieder von der Tabellenspitze. © Lutz Hentschel

Durch den schwachen Auftritt in Halle kam die Sorge um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Es folgten die Entlassung von Sportgeschäftsführer Ralf Becker (53), Diskussionen um Markus Anfang (49) sowie die öffentliche Rückendeckung für Dresdens Coach.



"Natürlich kann man darüber reden, dass wir einen Zehn-Punkte-Vorsprung verspielt haben, und dass die Auftritte in Aue und in Halle miserabel waren. Da haben wir nicht ansatzweise gezeigt, was wir können", gab Kapitän Stefan Kutschke (35) zu.

"Es fühlte sich so an, als wenn wir gleich auf Platz neun abgerutscht wären. Aber dieser Kritik müssen wir uns stellen."

Hatten sie und nach dem hart umkämpften 2:1-Sieg gegen 1860 München vom Freitagabend standen die Schwarz-Gelben plötzlich als Spitzenreiter da. Die Tabellenführung hielt zwar keine 24 Stunden, trotzdem mutete sie nach der Gefühlslage der vergangenen Tage fast schon grotesk an.

"In der Woche war gefühlt alles schlecht, wir haben es verkackt. Jetzt sind wir am Freitagabend Tabellenführer. Suspekt, aber wir nehmen es trotzdem mit", konnte auch Abwehrspieler Jakob Lewald (25) nur wenige Minuten nach dem 17. Saisonsieg zugeben.



"Fantastisch, oder?", fragte auch Anfang etwas sarkastisch. Der Coach stellte klar: "Wichtig ist für uns, dass wir uns in so einem Heimspiel belohnt und die drei Punkte geholt haben. Die Tabelle ist nicht wirklich entscheidend."