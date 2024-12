Dynamo überwintert auf Aufstiegsplatz! Lemmer ein Faktor für den Aufschwung

Dresden - Schon einen Spieltag vor Abschluss der Hinrunde steht fest: Dynamo überwintert auf einem direkten Aufstiegsplatz. Es geht nur noch darum, ob die SGD das Jahr als Herbstmeister abschließt oder als Zweiter. Es ist auf alle Fälle eine Ausgangsposition, mit der sich 2025 arbeiten lässt, mit der am 23. Oktober gegen 21 Uhr keiner gerechnet hätte und die mit Jakob Lemmer (24) auch einen Namen trägt.

Immer volle Pulle und oftmals nur durch Fouls zu bremsen. Hier wurde Jakob Lemmer (24, r.) spektakulär von Mannheims Julian Rieckmann (24) von den Beinen geholt. © DPA/Robert Michael

Am 23. Oktober schlichen die Stamm-Schützlinge geschlagen über den Rasen in Wiesbaden, bedröppelt vom 0:1 wollte keiner über die vorderen Tabellenplätze reden, sondern nur darum, sich zu sammeln und konstant zu werden.

Niederlagen in Dortmund (1:2), im Landespokal in Chemnitz (1:3 n.V.), ein 3:3 gegen Essen und die Niederlage beim SVWW sorgten im Oktober für lange Gesichter.

Dresden war damals mit 18 Punkten Sechster. In der Folge holte keiner so viele Zähler wie die SGD, nämlich 17 aus sieben Spielen. Was ist passiert?

Lemmer stand in den bisherigen 18 Partien 16-mal in der Startelf, nach dem Wiesbaden-Spiel war er gar nicht mehr wegzudenken aus der Anfangsformation - und das mit Erfolg.

Zwei Tore und drei Vorlagen lieferte er seitdem. Für ihn war allerdings das Pokalspiel gegen Darmstadt (2:3 n.V.) die Wende. Dort erzielte er beide Dynamo-Tore.