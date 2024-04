Dynamo vor Woche der Wahrheit: "Ist eine Riesenchance!"

Im Training mischt Coach Markus Anfang (49, 2.v.r.) hin und wieder noch mit. Fürs Torschießen war aber auch er nie bekannt. © Lutz Hentschel

"Wir haben noch fünf Spiele vor der Brust, eine Woche vor uns, in der wir viel gewinnen können. Wir haben eine Situation, in der wir immer noch viele Dinge in der Hand haben", erklärt Dresdens Coach und fordert in der aktuellen Situation:

"Einfach mal den Gedanken packen und sagen: Ja, es sind viele Dinge zuletzt nicht gut gelaufen. Aber wenn du diese Woche positiv gestaltest, kannst du ganz viel von dem, was du dir als Ziel gesetzt hast, wieder in den Fokus rücken. Das ist eine Riesenchance."



Die SGD kann am Samstag gegen Viktoria Köln (ab 14 Uhr) Relegationsplatz drei der 3. Liga festigen und wieder näher an die zwei Teams davor ranrücken.

Denn Spitzenreiter Ulm und der Zweite Regensburg nehmen sich am Sonntagabend im direkten Duell gegenseitig die Punkte weg. Am Mittwoch kann das Anfang-Team dann gegen Zwickau ins Sachsenpokalfinale einziehen, ehe dann drei Tage später das Gastspiel in Regensburg ansteht.