Dynamo will keinen Schlendrian einziehen lassen: "Gefestigt, gierig, ehrgeizig"

Dresden - Deutschland wurde 2014 mit vier Innenverteidigern in der Viererkette Weltmeister. "Ja, das weiß ich", lacht Lars Bünning (25) über den Fakt. Nun soll das Löw-Experiment von einst auch bei Dynamo zum Erfolg führen. Gegen Regensburg (0:1) brachte es noch keine Punkte, am Sonntag in Verl soll sich das ändern.