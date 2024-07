Dynamos achter Neuzugang: Innenverteidiger kommt von der Viktoria

Heilbad Heiligenstadt - Es ist und bleibt im thüringischen Eichsfeld eine Tradition! Auch beim dritten Trainingslager in Heilbad Heiligenstadt kam wieder ein Neuzugang nachgereist, TAG24 hatte es bereits vermutet .

Am morgigen Donnerstag soll er dann erstmals auf seine neuen Kollegen treffen.

Die 20-jährige Abwehrkante kam am Mittwoch bereits im Mannschaftshotel an, trainierte aber noch nicht mit.

2020 kam Paul Will (25) von Bayern Münchens Zweitvertretung, 2021 reisten Brandon Borrello (28) und Antonis Aidonis (23) ins Teamhotel nach.

Vergangene Saison haben die Dynamos mit David Kubatta (20, r.) bereits Bekanntschaft gemacht. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Joerg Nieberga

Der 20-Jährige ist neben Lukas Boeder (27), Lars Bünning (26), Dennis Duah (20) und (wohl auch) Claudio Kammerknecht (24) der fünfte Innenverteidiger im Team.

"Junge und entwicklungsfähige Spieler sind ein wichtiger Bestandteil einer Mannschaft. Wir haben bereits viele talentierte Jungs in unseren Reihen, die ihre Bedeutung auf und neben dem Platz im Team unter Beweis stellen", so Coach Thomas Stamm (41).

"Mit David gewinnen wir einen robusten Defensivmann mit einem guten linken Fuß dazu, dessen Entwicklung wir ebenfalls fördern wollen."

13-Mal stand er in der vergangenen Saison bei der Viktoria in der 3. Liga auf dem Feld, sechsmal sogar in der Startelf. Unter anderem auch im November beim 3:3 gegen Preußen Münster, als er sein bisher einziges Drittliga-Tor machte.

Zwei Wochen zuvor musste er mit der Viktoria eine 1:5-Niederlage gegen die SGD hinnehmen. Beim 2:0-Sieg im Rückspiel stand er nicht auf dem Feld.