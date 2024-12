Dynamos Achterbahnfahrt im Pokal! Chefcoach Stamm blickt noch einmal zurück

Dresden - Dynamo hat seinen offiziellen Trainingsauftakt um einen Tag verschoben, jetzt geht es am Samstag um 15.30 Uhr los. Tags zuvor gehen die üblichen Laktattests über die Bühne. In einer Woche startet Dresden nach Lara ins Camp. Dann geht der Blick für Trainer Thomas Stamm (41) nach vorn.

Thomas Stamm (41, 2.v.l.) feierte nach dem Pokalsieg gegen Düsseldorf mit seinem Trainerteam. © Lutz Hentschel

Jetzt schaut er noch einmal zurück, zum Beispiel auf die drei wichtigen Pokalspiele. Alle drei, so sagt er im Podcast Schwarz-Gelb, haben für ihn in der Entwicklung der Mannschaft große Bedeutung. Da wäre als Erstes die 1. Runde im DFB-Pokal gegen Düsseldorf, das Dynamo 2:0 gewann.

"Wir haben als Mannschaft gespürt, was wir zu leisten in der Lage sind. Natürlich hat in diesem Spiel ganz viel für uns gepasst, und wir haben auch gespürt, dass wir noch nicht so weit sind, solche Leistungen konstant abzurufen", sagt der 41-Jährige.

Im Oktober kam der bittere Auftritt im Landespokal beim Chemnitzer FC. Nach 1:0-Führung hieß es 1:3 nach Verlängerung. "Ich glaube, ich bin einmal sehr, sehr laut geworden, das war kurz nach dem Pokalspiel in Chemnitz – weil ich mit dem Auftreten in der Verlängerung nicht einverstanden war. Eigentlich sage ich selten bis nie etwas direkt nach einem Spiel", erklärt er im Podcast.

"Unabhängig davon sage ich, dass dieses Spiel in Chemnitz ein paar Dinge aufgezeigt hat, die uns in der Entwicklung geholfen haben. Zum Beispiel, dass wir bis zum Schluss an uns glauben. Das war ein Puzzleteil von dem, was wir in den Wochen danach immer wieder besprochen haben, nämlich die Überzeugung zu haben."