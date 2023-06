Dynamo-Trainer Anfang spürt Verbindung zwischen Fans und Mannschaft: "Das macht mich stolz"

Im Jahr 2023 wendete sich das Blatt. Mit einer furiosen Aufholjagd kamen die Fans zurück. Über oder an die 30.000 Fans pro Heimspiel - das schaffte so mancher Bundesligist nicht.

Doch das dauerte. Die Stotter-Hinrunde mit vielen Patzern, die am Ende den Aufstieg kosteten, ließen die Fans fernbleiben. Gegen Freiburg im Oktober waren keine 20.000 im Stadion.

Ein Jahr später ist die Begeisterung zurück in Elbflorenz. In diesen Monaten haben es die Jungs auf dem Rasen und die drumherum geschafft, eine neue Euphorie zu entfachen.

Alles auf Anfang hieß es damals wie heute. Die Schwarz-Gelben lagen am Boden. Nach 19 Spielen ohne Sieg gab es Häme von außen, Streit und Nickligkeiten im Inneren.

Ein Trainerteam, das sich gefunden hat: Markus Anfang (48, M.) mit seinen Co-Trainern Florian Junge (37, l.) und Heiko Scholz (57). © Lutz Hentschel

"Das macht mich stolz, wie die Mannschaft von den Fans gefeiert wurde. Das macht mich auch stolz, wenn ich sehe, dass wir eine Gemeinschaft geworden sind mit viel Energie und Power. Obwohl wir es nicht geschafft haben, in der Saison unsere Punkte zu Hause zu holen. Das muss man ehrlich sagen", so Anfang:

"Ich hoffe, dass es uns das mit diesem Elan, den wir erzeugt haben, in der neuen Saison besser gelingen wird. Es ist schön, dass wir so verabschiedet wurden. Das ist ein bisschen Balsam auf die Wunde. Doch die ist so groß, dass es noch ein bisschen braucht."

Der 48-Jährige geht nicht davon aus, dass Dynamo die gerade vorherrschende Trauer um den knapp verpassten Aufstieg mit in die neue Saison nehmen wird.

"Das glaube ich nicht. Wir haben etwas geschaffen, haben etwas entwickelt. Als ich hergekommen bin, war die Stimmung eine andere. Die Art und Weise, wie wir aus dem Stadion verabschiedet wurden, da hat jeder gemerkt: Wir haben alles gegeben, die Fans haben alles gegeben. Ich bin mir sicher, dass wir in der kommenden Saison die Unterstützung bekommen werden, um die Spiele zu gewinnen. Das mussten wir uns in der Hinrunde schwer erkämpfen."

Aber sie haben es sich erkämpft. Der Wind hat sich gedreht in Dresden und trotzdem heißt es erneut: alles auf Anfang!