Dynamos Arslan gibt sich trotzig: "Vielleicht ganz gut, dass ihr uns jetzt abschreibt"

Ahmet Arslan feierte in Münster seinen 30. Geburtstag. Geschenke gab es keine.

Die eigentliche Frage an ihn lautete: Kann es sogar gut sein, dass Dynamo jetzt Vierter ist?

Die Rolle vom Gejagten zum Jäger ist vollzogen.

Erstmals seit dem 3. Spieltag befindet sich Dynamo nicht mehr auf den Aufstiegsrängen. Ein Fakt, der irgendwo befreien kann. Jetzt kann, jetzt muss nichts mehr. Dresden hat zwar alles noch in eigener Hand, ist aber ins Hintertreffen geraten.

Arslan hatte in Münster seinen 30. Geburtstag gefeiert, es gab weder eine Torte noch Punkte. Es gab die alte Leier.

"Ich weiß, dass jeder in der Mannschaft ehrgeizig ist, egal, ob es beim Fußball ist, bei kleinen Spielformen, beim Kartenspielen. Alle sind so ehrgeizig, was das Gewinnen angeht. Ich glaube nicht, dass das jemand so akzeptieren kann, das wir verloren haben. Wir müssen die Laune oben halten und einfach weiter dran glauben", hat Arslan noch lange nicht aufgegeben.