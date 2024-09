Dynamos Defensiv-Monster Casar ist der Anker der Dreierkette

Dresden - Die kurze Verschnaufpause übers Wochenende hat sich Aljaz Casar (23) sehnlichst herbeigewünscht. Dynamos Sommerneuzugang und seine Kollegen haben in den vergangenen Wochen hart gearbeitet. Doch das hat sich gelohnt.

Als zentrales Glied der Dreierkette überzeugt Aljaz Casar (23) bisher mit starkem Abwehrverhalten. © IMAGO/Sven Leifer

"Vier Spiele, drei Siege. Die eine Niederlage tut weh, aber wir sind gut gestartet. Wir haben noch Potenzial nach oben, in der Länderspielpause haben wir aber die Zeit, jede Menge zu verbessern", erklärt Casar rückblickend auf die vergangenen Wochen.



So manch einen seiner Kollegen zog es in der kurzen trainingsfreien Zeit nach Mallorca oder in die Heimat. Auch Casar wollte "erst einmal runterfahren und Energie tanken".

Schließlich gilt es, sich in dieser Woche auf die nächste schwere Aufgabe am Samstag bei 1860 München vorzubereiten. Die Löwen hängen mit bisher nur drei Punkten ihren Ansprüchen mächtig hinterher, zeigten aber beim 2:1-Erfolg gegen Ingolstadt, dass mit ihnen zu rechnen ist.

Die SGD kann also nicht weniger konzentriert in dieses Spiel gehen als zuletzt beim überzeugenden Erfolg gegen VfB Stuttgart II. Da war vor allem die Defensive maßgebend dafür, dass es gegen die spielstarken VfB-Youngster so gut lief.

Casar ist dort der Anker, der der Dreierkette die Stabilität verleiht. Er war das Defensiv-Monster, das in der Abwehrzentrale viele Angriffe unterband. Nur im Aufbauspiel klappte nicht alles.