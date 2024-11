Dynamos Drittes Joker-Tor in der Nachspielzeit! Stamm: "Das ist außergewöhnlich!"

Dresden - Bei Dynamo ist Schluss, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Das mussten Essen (3:3), Hannover II (2:1) und nun auch Saarbrücken beim 1:1 erleben. Zum dritten Mal in Folge im eigenen Stadion trafen die Schwarz-Gelben in der Nachspielzeit entscheidend. Und immer war es ein Joker - Stefan Kutschke, Oliver Batista Meier und nun David Kubatta.

Der 41-Jährige lobte seine Einwechsler, die sofort Gas geben und das Spiel auf ihre Seite ziehen wollen. Das war bei Kutschkes Treffer zum 3:3 gegen Essen so, bei Batista Meiers 2:1-Siegtreffer gegen Hannover so und jetzt wieder.

"Man kann beide Seiten sehen, wie so oft im Leben. Die Jungs, die ich dann bringe, würden gern von Beginn an spielen. Es geht um die Art und Weise, wie die Jungs damit umgehen, dass ich sie nicht von Beginn an aufstelle. Das kriegen sie sehr, sehr gut hin."

SGD-Coach Thomas Stamm (l.) bewies mit seinem Trainerteam bei den Wechseln wieder einmal ein gutes Händchen. © Lutz Hentschel

Da gibt es keinen Groll über die Reservistenrolle. "Es sind immer unterschiedliche Jungs, die mit einer extrem guten Haltung reinkommen, die Mannschaft noch einmal besser machen wollen.

Das zeigt ihren Charakter. Das muss man erwähnen, nicht, dass ich mit dem Trainerteam gut einwechsle, sondern es geht um die Art und Weise sowie den Charakter, wie sie dann performen", will Stamm überhaupt keine Lorbeeren für seine geglückten Wechsel.

Die Bank entpuppt sich mehr und mehr als großes Plus in dieser Saison, weil man in der Tat stets das Gefühl hat, da geht noch was - und sei es in der Nachspielzeit.

"Das müssen wir uns bewahren, weil es eine große Stärke von uns ist. Das ist außergewöhnlich in dieser Saison, weil sich die Wechsler zum richtigen Zeitpunkt unterordnen und mit wenig Enttäuschung agieren.

Sie kommen mit der Überzeugung rein, Spiele drehen zu können. Das macht die Mannschaft besser", zollte Stamm Respekt.