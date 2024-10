Dynamos ewige Rolle als Favorit: Wie geht die Mannschaft damit um?

In jedes Spiel als Favorit zu gehen, ist für die Dynamo-Spieler nicht immer einfach, erst recht nicht im heimischen Stadion vor den eigenen Fans. © Lutz Hentschel

Das liegt zum einen an der hohen Erwartungshaltung, aber auch daran, dass für den Gegner die Partie gegen die SGD immer das Spiel des Jahres ist.

Den Gegner dominieren, ihn vor sich her spielen und gewinnen - das wünschen sich einige. Ein topmotivierter Gegner, für den Punkte in oder gegen Dresden fast doppelt zählen - das steht auf der anderen Seite.

Gegen Dynamo gibt jeder sinnbildlich 110 Prozent. Ein Erfolg gegen die Sportgemeinschaft macht was her, lässt einen gut dastehen. Dresden geht in nahezu jede Partie als Favorit, auch am Freitagabend in Dortmund. Spürt es Thomas Stamm (41), dass Trainer bei Dynamo zu sein etwas anderes bedeutet als bei der "U23" des SC Freiburg?

"Ich habe das ja zwei Jahre selbst erlebt", erinnert er an seine Freiburger Zeit, wenn es gegen Dresden ging. "Das wird immer so sein. Wenn ein großer Name da ist, suggeriert das immer wieder, du spielst gegen den Top-Verein der 3. Liga. Das wäre auch in der 2. Bundesliga so, Dresden hat so einen Namen, so eine Tradition, so eine Geschichte", sagt der Coach.