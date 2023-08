Dynamos Hauptmann: Bester Spieler und Torschütze, dennoch hat eine Sache nicht geklappt

Niklas Hauptmann (Nr. 27) nach dem entscheidenden 3:1. Stefan Kutschke (l.), Kyu- Hyun Park (2.v.l.) und Dennis Borkowski feierten ihn. © imago/Dennis Hetzschold

"Schön, dass dies das Erste ist, was dir zu mir einfällt", lachte "Haupe" nach dem souveränen 3:1 zum Saisonauftakt gegen Bielefeld.

Es war die achte Gelbe in (saisonübergreifend) seinen letzten neun Spielen. Die sah er nach einem Foul an Semi Belkahia (63.). Der wichtigere Fakt passierte genau 120 Sekunden später.

Nach feiner Vorarbeit der Neuzugänge Robin Meißner und Tom Zimmerschied traf er aus 14 Metern zum entscheidenden 3:1 - sein dritter Treffer in den letzten vier Partien.

Wieder zwei Zeigerumdrehungen später flog Kaito Mizuta nach einem üblen Tritt gegen Stefan Kutschke mit Rot vom Platz. Danach war das Ding für Dynamo durch.

Hauptmann blieb also seinen Lieblingsdingen treu. "Ich habe mir in dieser Saison auf jeden Fall vorgenommen, weniger Gelbe Karten zu sammeln. Aber das ist immer so einfach gesagt. Im Spiel bist du so voller Emotionen. Ich habe auch mit meinem Bruder gesprochen. Er hat gesagt: 'Pass auf, Junge, fahr mal einen Gang runter.' Hat jetzt nicht ganz geklappt."

Wichtiger war aber, wie der 27-Jährige im Spiel aufgetreten ist. Er war nie zu halten, riss mit seinen Sprints und permanenten Läufen Lücken in die Arminen-Abwehr. Er war robust in den Zweikämpfen und hatte immer ein Auge für seine Mitspieler.

So vor dem 1:0 (14.), als er einen Doppelpass mit Dennis Borkowski spielte, dieser in der Mitte DSC-Kicker Belkahia fand, der den Ball ins eigene Netz stolperte. Oder vorm 2:0 (36.). Er pflückte den Ball gekonnt aus der Luft, leitete die Kugel per Kopf in den Lauf von Zimmerschied, der im 16er von Belkahia gelegt wurde. Stefan Kutschke traf sicher.