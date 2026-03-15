Dynamos höchster Zweitliga-Sieg aller Zeiten: Siebenmal Bestnote für die SGD!
Dresden - Woooooow! Was in aller Welt war denn das? Auf alle Fälle der höchste Zweitligasieg aller Zeiten. Vor 31.010 Zuschauern schoss Dynamo Dresden die Preußen aus Münster in einem wahren Rausch mit 6:0 (3:0) aus dem Stadion oder anders: Sie prügelten sie raus.
Ein Statement im Abstiegskampf! Das hat tierisch viel Spaß gemacht, eine irre Leistung. Die TAG24-Noten.
Tim Schreiber: Sicher, kontrolliert, ohne Fehl und Tadel - ein echter Rückhalt. Mit den Händen hatte er nicht allzu viel zu tun - Note: 2
Jonas Sterner: Stärkstes Spiel seit seiner Rückkehr. Immer anspielbar, ließ hinten nichts anbrennen und kurbelte immer wieder im Vorwärtsgang an - Note: 2
Julian Pauli: Sicher und souverän, ließ keine Luft ran, putzte zur Not auch mal als letzter Mann im Sprint aus - Note: 1
Thomas Keller (bis 70.): Hatte alles im Griff, spielte mit Auge und Übersicht, ging robust zu Werke und klärte auch mal unkonventionell, in dem er den Ball einfach auf die Tribüne drosch - Note: 1
Alexander Rossipal: Energisch, schnell, robust im Zweikampf. Lief unendlich viele Meter rauf und runter - Note: 2
Robert Wagner: Der Sheriff im Dresdner Spiel. An ihm kam erstmal keiner vorbei. Zudem extrem ballsicher und zweikampfstark, mit vielen guten Ideen im Spiel nach vorn - Note: 1
Dynamo Dresden: Niklas Hauptmann ragt heraus
Kofi Amoako (bis 75.): Sah relativ früh seine vierte Gelbe, hielt sich daher geschickt aus kniffligen Zweikämpfen heraus. War trotzdem präsent und ließ die Münsteraner abprallen - Note: 2
Niklas Hauptmann (bis 70.): Ja, was soll man denn da noch schreiben? Besser geht es nicht. Erst zwei Assists, dann zwei Tore. Der Mann war überall und nie zu bremsen. Eine Augenweide in Schwarz und Gelb. Eine 1 mit drei Sternchen - einfach überragend - Note: 1
Jason Ceka (bis 83): Wirbelwind, wieselflink, nicht berechenbar für seine Gegenspieler. War nie zu fassen. Und dann sein großer Auftritt zum 6:0 (74.): An der Mittellinie bekam er die Kugel, lief los, drehte sich ein, schickte Münster ins Karussell und schlenzte die Kugel aus 16 Metern in den Winkel - Tor des Monats - Note: 1
Vincent Vermeij (bis 75.): Der Brecher vorn drin, hatte die Lufthoheit, verteilte die Bälle klug. Legte nach einer cleveren Balleroberung für Hauptmann mustergültig zum 4:0 (57.) auf und besorgte 75 Sekunden später das 5:0 selbst - weil er in der Aktion blieb, aufpasste und einschob - Note: 1
Ben Bobzien: Brachte seine Farben mit seinem Doppelpack (14./18.) früh auf die Siegerstraße, sprühte vor Spielfreude. Ging aber auch mit zurück, wenn es sein musste. Stark! - Note: 1
Luca Herrmann (ab 70.): -
Friedrich Müller (ab 70.): -
Lukas Boeder (ab 75.): -
Christoph Daferner (ab 75.): -
Stefan Kutschke (ab 83.): -
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Statistik zum Spiel Dynamo Dresden gegen Hannover 96
2. Bundesliga, 26. Spieltag:
Dynamo Dresden - Preußen Münster 6:0 (3:0)
Dynamo Dresden: Schreiber - Sterner, Pauli, Keller (70. F. Müller), Rossipal - R. Wagner, Amoako (75. Boeder) - Ceka (83. Kutschke), N. Hauptmann (70. L. Herrmann), Bobzien - Vermeij (76. Daferner)
Preußen Münster: Schenk - ter Horst, Heuer, Jaeckel, Meyerhöfer (39. Makridis) - Benger - M. Schulz (60. Amenyido), Hendrix (79. Koulis) - Batista Meier - Vilhelmsson (46. Rondic), Mees (46. Sertdemir)
Schiedsrichter: Jarno Wienefeld (Hamburg)
Zuschauer: 31.010
Tore: 1:0 Bobzien (14.), 2:0 Bobzien (18.), 3:0 N. Hauptmann (31.), 4:0 N. Hauptmann (57.), 5:0 Vermeij (59.), 6:0 Ceka (74.)
Gelbe Karten: Amoako (4) / Meyerhöfer (1), Benger (4)
Titelfoto: Lutz Hentschel