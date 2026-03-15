Dynamos höchster Zweitliga-Sieg aller Zeiten: Siebenmal Bestnote für die SGD!

Dresden - Woooooow! Was in aller Welt war denn das? Auf alle Fälle der höchste Zweitligasieg aller Zeiten. Vor 31.010 Zuschauern schoss Dynamo Dresden die Preußen aus Münster in einem wahren Rausch mit 6:0 (3:0) aus dem Stadion oder anders: Sie prügelten sie raus.

Thomas Keller (l.) hatte alles im Griff, auch gegen Ex-Dynamo Oliver Batista Meier (r.). © Lutz Hentschel

Ein Statement im Abstiegskampf! Das hat tierisch viel Spaß gemacht, eine irre Leistung. Die TAG24-Noten.

Tim Schreiber: Sicher, kontrolliert, ohne Fehl und Tadel - ein echter Rückhalt. Mit den Händen hatte er nicht allzu viel zu tun - Note: 2

Jonas Sterner: Stärkstes Spiel seit seiner Rückkehr. Immer anspielbar, ließ hinten nichts anbrennen und kurbelte immer wieder im Vorwärtsgang an - Note: 2

Julian Pauli: Sicher und souverän, ließ keine Luft ran, putzte zur Not auch mal als letzter Mann im Sprint aus - Note: 1

Thomas Keller (bis 70.): Hatte alles im Griff, spielte mit Auge und Übersicht, ging robust zu Werke und klärte auch mal unkonventionell, in dem er den Ball einfach auf die Tribüne drosch - Note: 1

Alexander Rossipal: Energisch, schnell, robust im Zweikampf. Lief unendlich viele Meter rauf und runter - Note: 2

Robert Wagner: Der Sheriff im Dresdner Spiel. An ihm kam erstmal keiner vorbei. Zudem extrem ballsicher und zweikampfstark, mit vielen guten Ideen im Spiel nach vorn - Note: 1