Er ist Dynamos richtiger Hauptmann! Überragender Kapitän geht bei 6:0-Sieg voran

Dresden - Sechs Tore im Sechs-Punkte-Spiel, höchster Zweitligasieg der SGD-Geschichte, der Sprung auf Platz zwölf, hinter Hannover mit 16 Punkten zweitbestes Team der Rückrunde, zwölf Tore in den letzten drei Partien. Dynamo Dresden ist im Flow!

Niklas Hauptmann (29) war mit zwei Toren und zwei Vorlagen der Mann des Spiels. © Lutz Hentschel

Und hat mit Niklas Hauptmann einen richtigen Hauptmann im Team. Er geht voran, wie schon in Karlsruhe traf er beim 6:0 (3:0) gegen Preußen Münster doppelt und verdiente sich damit, wie sechs weitere Spieler, die TAG24-Bestnote.

Erst zwei Assists zum Doppelpack von Ben Bobzien (14./18.), dann das 3:0 (31.), als er einen langen Ball von Alexander Rossipal mit links am armen Preußen-Keeper Johannes Schenk vorbei legte und die Kugel dann über die Linie trudelte.

"Ich glaube, das kriege ich nicht erklärt, dass der gewollt war", lachte der 29-Jährige, der wohl nie besser war als jetzt. Und zum Abschluss seines Gala-Auftritts noch das Tor zum 4:0 (57.) nach toller Vorarbeit von Vincent Vermeij, der 75 Sekunden später das 5:0 nachlegte. Jason Ceka machte in der 75. Minute das halbe Dutzend voll.

Hauptmann hätte sich feiern lassen können. Tat er nicht, er blieb wie eh und je bescheiden. "Ich bewerte Leistungen nicht immer nur anhand von Vorlagen und Toren, glaube aber, dass es ganz gut funktioniert hat heute und auch letzte Woche. Ich freue mich natürlich, dass ich den Beitrag so leisten konnte, aber an so einem Tor sind halt viele Jungs beteiligt", sagte er.