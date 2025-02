Dynamos Kother wird zum Derby-Helden: "Hat sich schon super angefühlt"

Dresden - "Mal schauen, was es heute noch zu essen gibt", erklärte Dominik Kother ganz bescheiden auf die Frage, wie der Matchwinner von Dynamo Dresden seine Glanzleistung nach dem 2:1 (1:1)-Erfolg im Sachsenkracher gegen Erzgebirge Aue feiert.

"Der Dreier war schon wichtig. Im ersten Spiel waren wir schon gut dran, das muss man nicht verlieren. Cottbus, Erster gegen Zweiter, war ein ausgeglichenes Spiel und wir nehmen den Punkt mit. Die drei Zähler waren wichtig, jetzt wollen wir mal wieder eine Serie starten", kündigte Kother an.

Christoph Daferner (27, r.) und Dominik Kother sorgten mit ihren Treffern für den am Ende knappen Derbysieg. © Lutz Hentschel

"Das war ein besonderes Tor für mich. Das erste für Dynamo, zu Hause vor dem K-Block und dann auch noch im Derby. Das war definitiv ein schönes Gefühl", gab Kother zu.

"Ich habe mich einfach gefreut, dass wir wieder in Führung gegangen sind. Das Stadion war richtig laut, wir haben uns einfach alle gefreut. Hat sich schon super angefühlt."

Nach drei Spielen, zwei davon in der Startelf, stehen bereits drei Scorerpunkte (ein Tor/zwei Vorlagen) auf dem Konto des gebürtigen Bruchsalers - Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann.

Sicherlich hätte keiner was dagegen, wird die am Samstag bei Stuttgart II. in Großaspach weiter aufpoliert.