Dynamos Kutschke über verpasste Mega-Chance: "Wird’s lustige Videos geben!"

Stefan Kutschke (34) ärgert sich über seine vergebene Riesenchance zum 2:0. © Dennis Hetzschold

"Kutsche" machte das so wichtige 1:0 (6.) traumwandlerisch sicher. Nach vier Spieltagen hat er drei Buden auf seinem Konto, das hätten vor der Saison nur wenige vermutet.

Aber auch ihm gelingt nicht alles, er ist ja auch nur ein Mensch. Aber kurios war es schon. Gibt es Dinge, die im Nachhinein zu einfach erscheinen? "Zu einfach nicht", sagt der 34-Jährige.

Nach einem Missverständnis zwischen dem ansonsten einfach nur überragenden BVB-Hüter Marcel Lotka (22) und Verteidiger Hendry Blank (19) stand der Dynamo-Kapitän am rechten Pfosten einen Meter vor dem Tor und köpfte die Kugel links vorbei.

"Ich habe gedacht, ich stehe zu weit am Pfosten dran, dann sehe ich zwei auf die Torlinie rennen und da wollte ich ihn nur lang hinten rein köpfen. Ich habe mich genug darüber geärgert. Ich selbst werde es mir nicht angucken. Aber in der heutigen Zeit geht es schnell, da gibt es sicher lustige Videos", weiß er, dass die Szenen in den sozialen Medien in Dauerschleife laufen wird.