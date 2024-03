Dynamos Lewald: "Wir sind Profi genug und wissen um die Situation!"

Dresden - Die Rochade geht munter weiter! Lars Bünning (26) fällt mit einer Sprunggelenks-Verletzung mehrere Wochen aus. Zum Glück hat Jakob Lewald (25) seine Sperre abgesessen und kann wieder in Dynamo Dresdens Innenverteidigung rücken.

Konzentration und Einsatzbereitschaft ist laut Jakob Lewald (25, r.) im Training vorhanden. © Lutz Hentschel

"Das ist ungewöhnlich, dass in den letzten Spielen genau da viel gewechselt wurde, wo man das eigentlich nicht macht", erklärt Lewald.

Diverse Sperren und Verletzungen machten die stetigen Wechsel in den vergangenen sechs Partien notwendig.

Der Abwehrspieler stellt klar: "Wir haben alle schon oft miteinander gespielt, das ist kein Thema."



Am morgigen Freitagabend ab 19 Uhr gegen 1860 München ist das nach all den Störgeräuschen in dieser Woche aber sicherlich nur Nebensache.

"Wir müssen alle an einem Strang ziehen, dann haben wir auch eine Riesenchance. Man redet immer davon, was im schlechtesten Fall passiert. Wir haben aber auch die Chance, drei Punkte einzufahren", erklärt Lewald.

Der 25-Jährige stellt trotzig klar, dass die Nebengeräusche auf die Mannschaft keinen Einfluss haben: "Die Stimmung auf dem Trainingsplatz war sehr konzentriert und fokussiert. Wir bereiten uns intensiv auf Freitag vor, denn unsere Leistung da können wir beeinflussen."