Dynamos U21 packt den Aufstieg! Nachwuchsleiter Marco Hartmann erklärt das Erfolgsrezept

Dresden - Die U21 von Dynamo Dresden hat es geschafft. Durch den 2:1-Sieg am Samstag gegen den Reichenbacher FC ist die Mannschaft im ersten Jahr ihrer Wiederkehr in die Oberliga aufgestiegen. Die Tore schossen Rick Wuchrer (27.) und Arne Seemann (86.).

Dynamos Nachwuchschef Marco Hartmann (38) hat den großen Erfolg der U21 live vor Ort miterlebt. © Lutz Hentschel

TAG24 hat mit Nachwuchsleiter Marco Hartmann (38) über den Erfolg gesprochen.

TAG24: Marco, erst einmal Glückwunsch zum Aufstieg. Ist für Sie alles so aufgegangen, wie Sie sich das gewünscht haben?

Marco Hartmann: "Vielen Dank. Ja, im Endeffekt schon. Es waren viele Dinge dabei, die wir vorher bereits so gesehen und auch prognostiziert hatten. In der Hinrunde mussten wir erst einmal in ruhigeres Fahrwasser kommen, einen gewissen Flow entwickeln. Die Jungs haben aber sehr schnell adaptiert. Man sieht jetzt einfach, dass die Jungs technisch, vom Tempo her und auch vom taktischen Verständnis in dieser Liga anderen Mannschaften überlegen sind."

TAG24: Wie sehr haben die erfahrenen Spieler wie Paul Milde (31) und Niklas Kreuzer (33) auf dem Weg mitgeholfen?

Hartmann: "Anfangs hatten wir mit Paul Milde und Jonas Böhmert, den wir mit seinen 21 Jahren aufgrund seiner rund 80 Regionalligaspiele bereits zu den erfahrenen Spielern gezählt haben, nur zwei. Man hat gemerkt: Wenn einer oder sogar beide ausgefallen sind, wurde es schnell unrund, weil den anderen dieses Selbstverständnis gefehlt hat.

Deshalb war es ein ganz wichtiger Punkt, im Winter 'Kreuz' dazuzuholen. Er hat der Mannschaft neben seinen fußballerischen Fähigkeiten vor allem eine andere Ausstrahlung und ein anderes Selbstverständnis gegeben."