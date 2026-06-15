Dynamos U21 packt den Aufstieg! Nachwuchsleiter Marco Hartmann erklärt das Erfolgsrezept
Dresden - Die U21 von Dynamo Dresden hat es geschafft. Durch den 2:1-Sieg am Samstag gegen den Reichenbacher FC ist die Mannschaft im ersten Jahr ihrer Wiederkehr in die Oberliga aufgestiegen. Die Tore schossen Rick Wuchrer (27.) und Arne Seemann (86.).
TAG24 hat mit Nachwuchsleiter Marco Hartmann (38) über den Erfolg gesprochen.
TAG24: Marco, erst einmal Glückwunsch zum Aufstieg. Ist für Sie alles so aufgegangen, wie Sie sich das gewünscht haben?
Marco Hartmann: "Vielen Dank. Ja, im Endeffekt schon. Es waren viele Dinge dabei, die wir vorher bereits so gesehen und auch prognostiziert hatten. In der Hinrunde mussten wir erst einmal in ruhigeres Fahrwasser kommen, einen gewissen Flow entwickeln. Die Jungs haben aber sehr schnell adaptiert. Man sieht jetzt einfach, dass die Jungs technisch, vom Tempo her und auch vom taktischen Verständnis in dieser Liga anderen Mannschaften überlegen sind."
TAG24: Wie sehr haben die erfahrenen Spieler wie Paul Milde (31) und Niklas Kreuzer (33) auf dem Weg mitgeholfen?
Hartmann: "Anfangs hatten wir mit Paul Milde und Jonas Böhmert, den wir mit seinen 21 Jahren aufgrund seiner rund 80 Regionalligaspiele bereits zu den erfahrenen Spielern gezählt haben, nur zwei. Man hat gemerkt: Wenn einer oder sogar beide ausgefallen sind, wurde es schnell unrund, weil den anderen dieses Selbstverständnis gefehlt hat.
Deshalb war es ein ganz wichtiger Punkt, im Winter 'Kreuz' dazuzuholen. Er hat der Mannschaft neben seinen fußballerischen Fähigkeiten vor allem eine andere Ausstrahlung und ein anderes Selbstverständnis gegeben."
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Soll Dynamo Dresdens U21 in der kommenden Saison auch direkt den Regionalliga-Aufstieg schaffen?
TAG24: In der Oberliga sind die Gegner stärker. Da wird es vermutlich nicht direkt heißen: nächstes Ziel Regionalliga, oder?
Marco Hartmann: "Das Ziel ist zunächst einmal, in der Liga anzukommen. Wir hoffen, dass der Wettbewerb und die Gegenwehr noch einmal größer werden. Dadurch werden wir vor allem gegen den Ball stärker gefordert. Aber es gibt keine klare Zielstellung, im nächsten Jahr direkt in die Regionalliga aufzusteigen."
TAG24: Langfristig ist das Ziel aber schon, die zweite Mannschaft in die Regionalliga zu bringen?
Hartmann: "Die Voraussetzung dafür ist, dass wir uns mit den Profis in der 2. Bundesliga etablieren. Aktuell spielen wir die U21 bewusst sehr jung. In dieser Saison waren bis zu neun U19-Spieler dabei. Nächstes Jahr starten wir vermutlich mit vier oder fünf U19-Spielern. Dann wird es eine Frage der Philosophie sein. Nach der kommenden Saison müssen wir entscheiden: Wollen wir drei oder vier Top-Talente in der Regionalliga fördern und dafür mehr Geld in Sicherheit und Kaderqualität investieren? Oder wollen wir Spieler sehr früh an den Männerfußball heranführen und die U21 weiterhin sehr jung aufstellen? Dann kann auch die Oberliga ein sehr gutes Ausbildungsfeld sein."
TAG24: Zur Oberliga kommt die U21-Liga. Wie viele Spiele werden das sein?
Hartmann: "Vermutlich zwölf Spiele pro Jahr. Damit kommen wir insgesamt auf 42 Partien in der Saison. Wir versprechen uns davon eine Ausbildung auf zwei Ebenen: Einerseits im Männerbereich – so wie wir es in dieser Saison erlebt haben – mit viel Körperlichkeit und Ergebnisorientierung.
Andererseits bekommen wir mit der U21-Liga einen zusätzlichen Ausbildungsplatz, in dem Tempo, Technik und taktische Elemente stärker im Vordergrund stehen und die Spieler auf andere Weise gefordert werden."
Titelfoto: Bildmontage: Lutz Hentschel, REPORT-DRESDEN