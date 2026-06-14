Kommt er zu Dynamo zurück? Gespräche zwischen der SGD und Toni Leistner laufen!
Dresden/Berlin - Mama, Papa, Bruder, Opa – alle Familienmitglieder von Fußball-Profi Toni Leistner (35) wohnen noch in Dresden. Dürfen sie ihren "verlorenen Sohn" bald wieder täglich in der Heimat begrüßen? Gut möglich!
Denn nach TAG24-Informationen hat Dynamo Dresden tatsächlich Kontakt zum Innenverteidiger aufgenommen, die Gespräche über eine mögliche Rückkehr laufen.
Dabei war das gar nicht abzusehen, denn eigentlich wollte Toni Leistner seine Karriere bei Hertha BSC gern beenden. Doch als die "Alte Dame" am 8. Mai offiziell mitteilte, dass der Leuchtturm in der Abwehr und Vize-Kapitän keinen neuen Vertrag bekommt, war klar, dass Leistners Vorhaben nicht umzusetzen ist.
Aufhören will er aber nicht, schließlich ist er noch topfit und verpasste in der vergangenen Saison eine einzige Trainingseinheit bei Hertha und das aus persönlichen Gründen.
Eine Rückkehr zu Dynamo – irgendwie wäre es für beide Seiten ein Happy End. Schließlich gingen beide nicht unbedingt im Guten auseinander, Leistner vermisste berechtigterweise über Jahre Wertschätzung, kurbelte seine Karriere dann nach dem Abstieg mit der SGD 2014 so richtig bei Union Berlin an.
Über Stationen bei den Queens Park Rangers, dem 1. FC Köln, dem HSV und St. Truiden in Belgien kam er schließlich 2013 zur Hertha und spielte sich trotz anfänglicher Zweifel mit seiner starken und kämpferischen Art in die Herzen der Ostkurve des Berliner Olympiastadions.
Familie Leistner wurde 2020 eigentlich schon sesshaft in Dresden, zog dann aber nach Potsdam
Aktuell ist der Ausgang der Gespräche mit Dynamo Dresden offen. Zuerst hatte die Bild über den Austausch berichtet.
Eigentlich wollten die Leistners 2020 in Dresden bereits sesshaft werden, kauften ein Grundstück am Loschwitzer Elbhang. Am 22. September des gleichen Jahres erblickte die zweite Tochter mit Ehefrau Josefine das Licht der Welt in seiner eigenen Geburtsstadt.
Behördenauflagen verdarben den Leistners damals aber den Hausbau am Elbhang, weshalb sie Dresden verließen und nun in Potsdam wohnen. Mittlerweile machte Anfang 2025 die dritte Tochter das Familienglück perfekt.
Sportlich und menschlich kann Dynamo Leistner auf jeden Fall gebrauchen, vor allem nach dem Karriereende von Stefan Kutschke (37) fehlt es an Führungsspielern mit "Stallgeruch", die die Kabine zusammenhalten könnten. Leistner ist so einer und weiß als Dresdner genau, wie Dynamo tickt.
Im Sommer 2025 erhielt der Innenverteidiger vom Kicker das Prädikat "herausragend", hatte dann im Winter 2025/26 sogar noch einen besseren Notenschnitt.
Auch, wenn gern das Thema Geschwindigkeit bei ihm ins Spiel gebracht wird, überzeugt Leistner durch Robustheit, jede Menge Erfahrung und Auge. Die spannendste Frage wird sein, ob Leistner und Verein in den Vorstellungen über seine Rolle im Team und mögliche Spielzeit übereinkommen.
Die kommenden Wochen werden es zeigen. Leistners Familie würde sich auf jeden Fall freuen, Toni wieder öfter zu sehen.
Titelfoto: Lutz Hentschel