Kommt er zu Dynamo zurück? Gespräche zwischen der SGD und Toni Leistner laufen!

Dresden/Berlin - Mama, Papa, Bruder, Opa – alle Familienmitglieder von Fußball -Profi Toni Leistner (35) wohnen noch in Dresden. Dürfen sie ihren "verlorenen Sohn" bald wieder täglich in der Heimat begrüßen? Gut möglich!

Könnten ein starkes Führungs-Duo bei Dynamo Dresden bilden: Niklas Hauptmann (29, l.) und Toni Leistner (35, r.). © Lutz Hentschel

Denn nach TAG24-Informationen hat Dynamo Dresden tatsächlich Kontakt zum Innenverteidiger aufgenommen, die Gespräche über eine mögliche Rückkehr laufen.

Dabei war das gar nicht abzusehen, denn eigentlich wollte Toni Leistner seine Karriere bei Hertha BSC gern beenden. Doch als die "Alte Dame" am 8. Mai offiziell mitteilte, dass der Leuchtturm in der Abwehr und Vize-Kapitän keinen neuen Vertrag bekommt, war klar, dass Leistners Vorhaben nicht umzusetzen ist.

Aufhören will er aber nicht, schließlich ist er noch topfit und verpasste in der vergangenen Saison eine einzige Trainingseinheit bei Hertha und das aus persönlichen Gründen.

Eine Rückkehr zu Dynamo – irgendwie wäre es für beide Seiten ein Happy End. Schließlich gingen beide nicht unbedingt im Guten auseinander, Leistner vermisste berechtigterweise über Jahre Wertschätzung, kurbelte seine Karriere dann nach dem Abstieg mit der SGD 2014 so richtig bei Union Berlin an.

Über Stationen bei den Queens Park Rangers, dem 1. FC Köln, dem HSV und St. Truiden in Belgien kam er schließlich 2013 zur Hertha und spielte sich trotz anfänglicher Zweifel mit seiner starken und kämpferischen Art in die Herzen der Ostkurve des Berliner Olympiastadions.