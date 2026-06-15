In den nächsten Stunden alles perfekt? Wagner soll per Leihe bei Dynamo bleiben

Verstehen sich blind und vertrauen sich: Dynamo-Coach Thomas Stamm (43, l.) und Robert Wagner (22, r.). © Lutz Hentschel

Wagner wäre zwar kein richtiger Neuer, aber nach seiner halbjährigen Leihe ab Januar vom SC Freiburg könnte er nun wieder zurückkehren für ein weiteres Jahr - erneut per Leihe. Nach Kicker-Informationen verdichten sich die Anzeichen, dass der Mittelfeldspieler auch kommende Saison für Dynamo auflaufen wird.

Das deckt sich mit TAG24-Infos. Die Verhandlungen sollen schon vor einigen Tagen sehr weit gewesen sein. Nun sollen sie kurz vor dem Abschluss stehen. Dynamo war an einer festen Verpflichtung interessiert.

Aber: Der SC Freiburg wird sein weiterhin geschätztes Eigengewächs wohl erneut verleihen, zum dann schon fünften Mal, zum zweiten Mal an die Schwarz-Gelben.

Von Freiburg nach Fürth und zurück, dann nach St. Pauli und in den Breisgau zurück. Kiel folgte für ein halbes Jahr, danach war Dresden dran.

Es ist nicht immer einfach, ständig verliehen zu werden. Wagner hätte jetzt zumindest den Vorteil, es kommt nichts Neues hinzu.