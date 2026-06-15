In den nächsten Stunden alles perfekt? Wagner soll per Leihe bei Dynamo bleiben

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Dynamo Dresden steht kurz vor einer erneuten Leihe von Mittelfeldspieler Robert Wagner. Der 22-Jährige bleibt wohl fest beim SC Freiburg, wird aber verliehen.

Von Thomas Nahrendorf, Jens Maßlich

Dresden - Die Neu-Verpflichtungen nehmen bei Dynamo Dresden so langsam Fahrt auf. Brooklyn Ezeh (24) und Kaan Inanoglu (20) sind schon da. Zwei weitere könnten in den kommenden Tagen folgen: Nicolai Rapp (29) vom Karlsruher SC und Robert Wagner (22).

Verstehen sich blind und vertrauen sich: Dynamo-Coach Thomas Stamm (43, l.) und Robert Wagner (22, r.).
Verstehen sich blind und vertrauen sich: Dynamo-Coach Thomas Stamm (43, l.) und Robert Wagner (22, r.).  © Lutz Hentschel

Wagner wäre zwar kein richtiger Neuer, aber nach seiner halbjährigen Leihe ab Januar vom SC Freiburg könnte er nun wieder zurückkehren für ein weiteres Jahr - erneut per Leihe. Nach Kicker-Informationen verdichten sich die Anzeichen, dass der Mittelfeldspieler auch kommende Saison für Dynamo auflaufen wird.

Das deckt sich mit TAG24-Infos. Die Verhandlungen sollen schon vor einigen Tagen sehr weit gewesen sein. Nun sollen sie kurz vor dem Abschluss stehen. Dynamo war an einer festen Verpflichtung interessiert.

Aber: Der SC Freiburg wird sein weiterhin geschätztes Eigengewächs wohl erneut verleihen, zum dann schon fünften Mal, zum zweiten Mal an die Schwarz-Gelben.

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Von Freiburg nach Fürth und zurück, dann nach St. Pauli und in den Breisgau zurück. Kiel folgte für ein halbes Jahr, danach war Dresden dran.

Es ist nicht immer einfach, ständig verliehen zu werden. Wagner hätte jetzt zumindest den Vorteil, es kommt nichts Neues hinzu.

Robert Wagner hatte nach der Saison bereits angedeutet, dass er sich eine Rückkehr nach Dresden gut vorstellen kann

Wagner (r.) war im Winter eine der erfolgreichen Leihen, die Dynamo für den Klassenerhalt ankurbelte.
Wagner (r.) war im Winter eine der erfolgreichen Leihen, die Dynamo für den Klassenerhalt ankurbelte.  © Lutz Hentschel

Bei der SGD hatte sich der 22-Jährige ab Januar direkt als Stammkraft etabliert, 15 Einsätze absolviert und sich durch seine robuste Art in die Herzen der Fans gespielt.

"Ich könnte es mir vorstellen", sagte Wagner selbst nach dem letzten Spieltag gegen Kiel. "Jetzt ist erst mal Urlaub, ich werde mir viele Dinge durch den Kopf gehen lassen. Es sind auch noch andere Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann. Dass es mir hier unfassbar viel Spaß gemacht hat, das hat man, glaube ich, gesehen."

Wagner war mit seiner Freundin in Mexiko im Urlaub, ist noch vor der WM zurückgekehrt, um dem Trubel dort zu entgehen.

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Daher ist es gut möglich, dass in den kommenden Stunden alles als perfekt gemeldet wird.

Titelfoto: Lutz Hentschel

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