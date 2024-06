Dynamos Vorbereitung: Gleich sieben Testspiele geplant

Am 23. Juni bittet dann der neue Cheftrainer Thomas Stamm (41) seine Mannen erstmals wieder auf den Trainingsplatz zur öffentlichen Einheit in der Trainingsakademie.

Doch bereits am 21. Juni geht es für Dynamos Profis wieder los.

Aktuell weilen Stefan Kutschke (35), Niklas Hauptmann (27) & Co. noch im Urlaub .

Die letzten Male campierten die Dynamo-Profis im Hotel am Vitalpark. © Lutz Hentschel

Im Eichsfeld findet auch das dritte Testspiel der Vorbereitung statt.

Am 6. Juli geht es gegen den Regionalligisten KSV Hessen Kassel um Sportchef Sören Gonther (27), der in der engeren Auswahl um die Stelle des Sportgeschäftsführers bei der SGD stand.

Durchgesetzt hatte sich letztlich Thomas Brendel (48) vom ehemaligen Regionalliga-Konkurrenten FSV Frankfurt.

Die ersten beiden Testspiele finden im Dynamoland beim SV Fortschritt Lunzenau (29. Juni, 15 Uhr) und beim FSV Neusalza-Spremberg (30. Juni, 14 Uhr) statt.

Mitte Juli gibt's den nächsten Testspiel-Doppelpack. Der Austragungsort für das Spiel am 13. Juli (14 Uhr) gegen den Regionalligisten FC Viktoria 1889 Berlin ist noch offen. Einen Tag später (14 Uhr) geht es dann beim SC Freital zur Sache. Zwei weitere Gegner für den 20. und 27. Juli werden noch gesucht.

Ihren Abschluss findet die Sommervorbereitung am 28. Juli zur Saisoneröffnung am Rudolf-Harbig-Stadion. Der erste Spieltag findet am Wochenende vom 2. bis 4. August statt.