Effizienz? Diese zwei Dinge hat Dynamos-Coach in Dortmund auch noch vermisst

Christoph Daferner konnte die Niederlage angesichts der vielen Chancen nicht fassen. © Picture Point/S. Sonntag

Nicht etwa in dem, was sie am gestrigen Freitagabend da in der Partie der 3. Liga zwischen Borussia Dortmund II gegen Dynamo Dresden ablieferten – außer vielleicht BVB-Coach Zimmermann mit seiner Taktik dann doch.

Sie alle aber sprachen danach fast nur über diese ominöse Effizienz. "Dortmund war sehr effizient. Wir müssen uns vorwerfen lassen, dass wir nicht so effizient waren, haben auch über Standardsituationen Chancen kreiert. Da war Dortmund heute deutlich effizienter", gestand beispielsweise SGD-Coach Thomas Stamm.

Mindestens sieben richtig dicke Chancen ließen seine Mannen bei der 1:2-Niederlage im Stadion Rote Erde leichtfertig liegen. Christoph Daferner (16./18.) oder Niklas Hauptmann (32.) hatten die ersten, wenn auch noch nicht allzu zwingende Gelegenheiten.

Aljaz Casar (42.) und Philip Heise (44.) waren da mit ihren Abschlüssen nahe der Strafraumkante schon deutlich gefährlicher. BVB-Keeper Marcel Lotka hielt aber gut. Bei Vinko Sapina (43.) war noch ein Fuß im letzten Moment dazwischen.