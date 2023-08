Ehlers fehlt beim ersten Training! Bünning rutscht auf seine Position

Dresden - Die kurze Pause nach der englischen Woche ist vorbei. Ab jetzt wird sich auf das wichtige Heimspiel am Samstag gegen Ingolstadt vorbereitet.

Kevin Ehlers (22) kann vorerst nicht am Training teilnehmen. © Lutz Hentschel

Das erste Training der Woche ging am Dienstagnachmittag allerdings ohne Kevin Ehlers (22) über die Bühne. Der Dynamo-Innenverteidiger hatte sich beim 2:0 in Dortmund am Knie verletzt.

Ob die Pause am gestrigen Dienstag nur eine Vorsichtsmaßnahme war oder doch etwas Schlimmeres passiert ist, darüber will der Verein am Mittwoch informieren.

Ehlers prallte in der Schlussphase der Partie 20 Meter vor dem eigenen Tor mit Dortmunds Samuel Bamba (19) zusammen - Knie an Knie. Das sah nicht gut aus.

Der 22-Jährige musste minutenlang behandelt werden. Am Ende konnte er die verbleibenden Minuten auf dem Feld bleiben. Nun fehlte er.

Daher war es am Dienstag interessant, beim Abschlussspiel der Dresdner im Training zuzuschauen.