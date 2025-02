"Eine logische Entscheidung!": Dynamo verlängert mit Robin Meißner

Dynamo Dresden hat seinen nächsten Spieler für die Zukunft gebunden: Robin Meißner verlängert seinen Vertrag mit der SGD.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Die Vertragslaufzeit steht wie immer nicht dabei, aber der Fakt ist in Stein gemeißelt: Die SG Dynamo Dresden und Robin Meißner gehen gemeinsam in die Zukunft. Am heutigen Donnerstag hat der 25-Jährige seinen Vertrag verlängert. Der Stürmer trägt seit 2023 das Trikot der Schwarz-Gelben.

Robin Meißner (25, r.) will auch in der kommenden Saison weiterhin Tore schießen - wie hier beim 3:0 in der Hinrunde beim SV Verl. © IMAGO/Ralf Treese Momentan steht Meißner etwas im Schatten von Christoph Daferner (27) und Kapitän Stefan Kutschke (36). Am 9. November beim 3:0 in Osnabrück stand er letztmals in der Startelf. Zu Beginn der Rückrunde gegen Köln war er nicht im Kader, gegen Aue kam er nicht zum Einsatz, in Cottbus und Stuttgart wurde er jeweils eingewechselt. Trotzdem sehen die Dynamo-Verantwortlichen in ihm großes Potenzial, sonst hätten sie die Vertragsverlängerung nicht unterschrieben. "Ich möchte mich bei allen Verantwortlichen für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken und dieses gleichzeitig in den kommenden Jahren mit meiner Leistung und Einsatz auf dem Platz zurückgeben", so Meißner nach seiner Unterschrift. Dynamo Dresden Nach drastischen Worten von Dynamo-Coach Stamm: Bekommt jetzt Bünning eine neue Chance? "Ich fühle mich im Verein und der gesamten Stadt extrem wohl, weshalb es für mich eine logische Entscheidung für meine Zukunft mit Dresden und Dynamo war. Ich freue mich auf die weiteren Aufgaben und hoffe, gemeinsam mit unseren Fans, unsere gemeinsam gesteckten Ziele zu erreichen."

Thomas Brendel: Robin Meißner ist ein "wichtiger Bestandteil unserer Offensive"