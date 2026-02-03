Kostete strittiger Elfer Dynamo den Sieg? "Muss ich noch mal sehen"
Dresden - Erst hatte Alexander Rossipal noch ganz schön Glück, nur um 20 Minuten später dann doch bestraft zu werden. Dynamos Außenverteidiger war beim 1:1 gegen Arminia Bielefeld erst im Elferglück, dann im Elferpech.
"Für mich ist klar, ich treffe auf jeden Fall den Ball und steche nicht aktiv zum Ball. Er rennt dann in mich rein. Dass der Schiedsrichter darauf so reinfällt, weiß ich nicht ... Muss ich noch mal sehen", erklärte der Verursacher direkt nach dem Spiel.
"Vielleicht täusche ich mich jetzt im ersten Moment. Aber ich bin jetzt gerade noch überzeugt, dass es kein Elfmeter ist, weil ich erstens den Ball auch treffe und zweitens nicht klar zum Ball steche, sodass er dann in mein Knie läuft."
Tim Handwerker (27, 67. Minute) verwandelte den fälligen Strafstoß zum Ausgleich für die Arminia, die bis dahin nicht gerade mit ihrer Torgefährlichkeit imponierte.
"Wenn du das Spiel siehst, haben wir einen Sieg verdient. Ich glaube, sonst macht Bielefeld heute kein Tor, bin ich fest davon überzeugt. Und wir können davor sogar auf 2:0 stellen", machte Rossipal klar.
"Deswegen tue ich mir gerade schwer, das so zu akzeptieren. Weil ich nicht glaube, dass sie heute zum Torerfolg kommen, wenn der Schiedsrichter da nicht einen Elfmeter pfeift."
Dynamo Dresden: Thomas Stamm nimmt Alexander Rossipal aus der Schusslinie
Auch Dynamos Coach Thomas Stamm (42) wollte seinem Schützling da keine große Schuld zuweisen.
"Wenn der Schiedsrichter ihn nicht pfeift, wird er nicht gecheckt. Hundertprozentig nicht. Weil meiner Meinung nach Alex zuerst den Ball spielt, danach gibt es einen Kontakt. Wenn er nicht kippt, dann meldet sich der Keller nicht. Und wenn er nicht pfeift, dann läuft das Spiel einfach weiter", so der Schweizer.
Er gibt aber auch zu: "Aber dann vielleicht eine andere Situation, wo ich dann auch Bielefeld verstehen kann, dass sie da eher einen Elfmeter fordern. So hat es sich zumindest für mich angefühlt. Das sieht man ja auch manchmal anhand der Körpersprache. Ist es einer, ist es keiner, fordert der Gegner, fordert er nicht, fordert der Spieler?"
20 Minuten zuvor hatte ihn keiner lautstark gefordert. Da hatte Rossipal ein wenig Glück, dass sich das Schiedsrichtergespann seine Ballannahme im Strafraum nicht im Video angeschaut hat.
Denn das Spielgerät wurde vom 29-Jährigen mit dem Oberarm runtergeholt. Sicherlich kein Muss-Elfmeter, aber in dieser Saison wurde bereits für weniger Strafstoß gepfiffen ...
