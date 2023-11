Endlich Dynamo-Pflichtspieldebüt für Cueto? Anfang: "Im besten Fall ja!"

Dresden - Wieder einmal eine englische Woche für Dynamo Dresden. Nach dem 0:1 in Saarbrücken folgt am Mittwoch (13 Uhr) das Achtelfinale im Landespokal beim VfB Empor Glauchau, ehe es am Sonntag zum Gipfeltreffen daheim gegen den Tabellenzweiten Regensburg kommt.