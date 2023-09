Endlich hat es geklappt: Lemmer schießt Dynamo mit erstem Saisontor zum Sieg!

Dresden - Er näherte sich an. Zunächst stand ihm mit dem Pausenpfiff der Querbalken im Weg, sechs Minuten nach Wiederanpfiff traf er mit einem Schrägschuss ins lange Eck. Jakob Lemmer (23) war mit seinem 1:0-Siegtor in Lübeck neben Keeper Stefan Drljaca (24) der zweite Matchwinner bei Dynamo Dresden .

Jakob Lemmer (23, l.) ließ bei seinem Tor Lübecks Janek Sternberg (30) alt aussehen. Er zog ab und traf mit rechts ins lange Eck. © Dennis Hetzschold

Der 23-Jährige strahlte nach Abpfiff. Sein erster Saisontreffer brachte drei Punkte und ihm die Gewissheit: Er kann noch treffen.

Das tat nicht nur ihm gut. Sein letztes Tor schoss er in der Vorsaison am 6. Mai beim 3:1 gegen Wiesbaden. In den Partien zuvor hatte er seinen ersten Saisontreffer schon öfters auf dem Schlappen.

Am 5. Spieltag beim 2:0 gegen Ingolstadt holte sich Lemmer beim Tor von Panagiotis Vlachodimos (31) schon mal seinen ersten Scorer-Punkt, jetzt netzte er selbst ein. Den Lattenschuss wollte er nicht auf sich sitzen lassen: "Nee, ich wollte mal eine Chance reinmachen", lachte Lemmer. "Ist zum Glück gelungen."

Es war ein Tor mit Ansage, obwohl es im Grunde eine ungünstige Schussposition war, so schräg vorm Tor.