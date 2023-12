Endlich wieder Tore schießen: Dynamos Hauptmann fordert Konsequenz!

Dresden - Immer, wenn die Fragen genau auf Niklas Hauptmann (27) abzielen, wiegelt er ab. Es ginge nicht um ihn, es ginge um die Mannschaft, sagt er. Der 27-Jährige will nicht in den Mittelpunkt gerückt werden. Er nimmt alle in die Pflicht, wenn es am Sonntag ums Toreschießen daheim gegen Unterhaching geht. Dabei fällt das Wort Konsequenz oft.