Er spielte schon 2. Liga! Ex-Dynamo-Torwart heuert beim SC Freital an

Markus Scholz (35) schnürt künftig für den SC Freital die Töppen. © PR/SC Freital

Sechs Spiele in Serie hütete der einst vom VfL Bochum nach Dresden gekommene Schlussmann für die SGD in der Abstiegssaison 2013/2014 in der 2. Bundesliga das Gehäuse, hatte ansonsten die Rolle des Reservisten inne und wechselte dann 2015 zu Waldhof Mannheim.

Nach zuletzt zwei Jahren beim Viertliga-Klub SV Steinbach/Haiger, der in der Regionalliga Südwest antritt, zieht es ihn nun in die Heimat seiner Frau.

Eigentlich war "es an der Zeit, "den Fokus auf mein berufliches Standbein zu legen", verrät der Torwart in einer Pressemitteilung des SC Freital.

"Da ich mich jedoch nach wie vor fit fühle und noch Lust habe auf einem guten Niveau Fußball zu spielen und meine Erfahrung weitergeben zu können, bin ich froh, dass es nun mit dem Wechsel nach Freital geklappt hat", so Scholz, der auch beim Eröffnungsspiel der Oberliga NOFV Süd bereits zum Kader gehören wird. Am morgigen Freitagabend um 19 Uhr empfängt der Bischofswerdaer FV 08 den SC Freital zum Liga-Start.