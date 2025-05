Er stürmte für St. Pauli und Dynamo: Simon Makienok auch abseits des Platzes treffsicher

Zunächst spielte er für den dänischen Erstliga-Aufsteiger AC Horsens. Dort erzielte er in 15 Partien aber nur einen Treffer und stieg am Ende gleich wieder in die zweite Liga ab.

Bei Dynamo Dresden erlebte Makienok in nur sechs Monaten eine durchaus erfolgreiche Zeit, auch wenn er den Abstieg nicht verhindern konnte. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Er selbst blieb hingegen im dänischen Oberhaus und wechselte zum nächsten Aufsteiger, dem Hvidovre IF. Die Saison endete aber mit demselben Ergebnis wie im Vorjahr. Zwei magere Tore in 19 Partien und der Abstieg standen zu Buche.

Mit dem Verein ging es schließlich in die zweite Liga zurück, wo er in der zurückliegenden Saison immerhin fünfmal in 24 Begegnungen traf. Das Team schaffte den Sprung in die Aufstiegsrunde, blieb dort aber chancenlos.

Deutlich besser lief es seinerzeit in Deutschland. Dynamo Dresden hatte den Angreifer im Winter 2020 vom FC Utrecht geholt. Mit drei Toren in neun Spielen konnte er den Abstieg jedoch nicht verhindern. St. Pauli schlug zu und holte ihn ans Millerntor.

In seinen zwei Jahren dort erzielte er acht Treffer in 48 Partien. Unvergessen: Sein Doppelpack im Stadt-Derby gegen den HSV in der Saison 2021/22 am dritten Spieltag beim 3:2-Sieg. Es sollten seine letzten Tore für den Verein bis zu seinem Abschied bleiben.