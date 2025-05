Erster Neuzugang für die 2. Liga: Dynamo wildert bei Hansa Rostock

Dresden - Dynamo Dresden rüstet sich nach dem Aufstieg für die 2. Bundesliga - und hat jetzt den ersten Neuzugang im Sack. Dabei schlägt die SGD bei einem Ost-Rivalen zu: Alexander Rossipal (28) wechselt vom FC Hansa Rostock an die Elbe.

Alles in Kürze

Alexander Rossipal (28) hat bei der Sportgemeinschaft unterschrieben. © SG Dynamo Dresden

Das gab die Sportgemeinschaft am Sonntagvormittag offiziell bekannt.

"Wir sind glücklich darüber, einen wichtigen Baustein in der Planung unserer Defensive für die anstehende Saison gesetzt zu haben. Alexander verfügt über eine robuste Spielweise gepaart mit technischem Können. Darüber hinaus kennt er die 2. Bundesliga mit ihren Aufgaben. Wir freuen uns, dass er schon bald Teil von Dynamo Dresden sein wird", erklärte Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel (49).

Der in Stuttgart geborene Innenverteidiger durchlief die Jugendabteilungen des VfB, der Stuttgarter Kickers und der TSG Hoffenheim. Für die Sinsheimer feierte er 2017 auch sein Profidebüt in der Europa League gegen Ludogorets. Anschließend war Rossipal für den SV Sandhausen, Preußen Münster, Waldhof Mannheim sowie die Kogge am Ball.

Nun bringt er die geballte Erfahrung aus 114 Drittliga- sowie 37 Zweitliga-Spielen mit in die sächsische Landeshauptstadt.

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe in Dresden. Die Mannschaft hat in der zurückliegenden Saison mit attraktivem Fußball überzeugt und ist zurecht aufgestiegen. Die Spielweise passt gut zu meiner Art Fußball zu spielen", zeigte sich der 28-Jährige begeristert.